Apple упростит переход с iPhone на Android: в iOS 19 появится перенос eSIM

Скоро сменить iPhone на Android станет значительно проще. Как выяснило издание Android Authority, Apple разрабатывает функцию «Перенос на Android» для iOS 19, которая позволит мгновенно переносить eSIM-профиль между устройствами разных платформ.

Судя по найденному в коде описанию, система будет генерировать QR-код — пользователю Android достаточно будет его отсканировать, чтобы активировать eSIM. Важно, что функция, вероятно, будет работать только с iOS 19 и новее.

Это долгожданное решение особенно актуально для США, где все iPhone уже несколько лет продаются без физического слота для SIM-карт. Сейчас для переноса eSIM между разными платформами требуется обращаться к оператору за новым QR-кодом — процесс, который Apple явно хочет упростить.

Официально о нововведении могут объявить уже на WWDC 2024, которая пройдёт 9-13 июня. Если функция действительно появится в iOS 19, это станет важным шагом к более открытой экосистеме мобильных устройств.