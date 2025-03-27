Apple выпустила компьютер из сериала "Severance" – но купить его не получится

Компания Apple неожиданно добавила на свой сайт новый компьютер — Lumon Terminal Pro, который на самом деле существует только в мире сериала "Разделение" (Severance). На официальной странице Mac он не упоминается, но его можно найти в подменю. Однако купить его нельзя — вместо этого Apple предлагает видео о том, как создавался монтаж финального эпизода.

При работе над серией использовали 83 Тбайт видеоматериалов, а из-за географической разобщённости команды монтаж шёл удалённо. Основу рабочего процесса составили Mac mini, а в некоторых случаях использовались MacBook Pro, позволяющие монтировать прямо с дивана. В видео создатели сериала рассказывают, как выстраивали напряжённые сцены, использовали эффект Кулешова для создания нужных эмоций и подбирали музыкальное сопровождение. Композитор Теодор Шапиро наглядно продемонстрировал, как музыка меняет восприятие одной и той же сцены.

Lumon Terminal Pro — отличный маркетинговый ход от Apple, который напоминает о сериале и одновременно рекламирует экосистему Mac как мощный инструмент для кинопроизводства.