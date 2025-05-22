G.Skill на Computex 2025: оперативная память будущего уже здесь

На выставке Computex 2025 компания G.Skill показала, на что способна современная оперативная память. Они не просто побили несколько рекордов, а буквально переписали правила игры для энтузиастов и оверклокеров.

Самый впечатляющий результат — демонстрация двухканальной конфигурации DDR5 с невероятной скоростью 10 934 МТ/с в связке с материнской платой ASUS ROG Maximus Z890 APEX и процессором Intel Core Ultra 9 285K. Это стало возможным благодаря использованию чипов SK hynix DDR5.

Но компания пошла дальше простых рекордов скорости. На стенде можно было увидеть различные конфигурации: от стабильной работы 64 ГБ памяти на частоте 7000 МГц с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D до экстремальных 9000 МГц в паре с Intel Core Ultra 9 285K. Особого внимания заслуживают сборки с ультранизкими задержками — например, DDR5-6000 CL26 с объемом 192 ГБ.

Настоящим сюрпризом стала демонстрация серверного решения — модуля R-DIMM объемом 512 ГБ (64 ГБ×8), работающего на частоте 6600 МГц. Такой объем памяти раньше можно было встретить только в профессиональных рабочих станциях на базе AMD Threadripper PRO.

Из инноваций стоит отметить новый формат CAMM2 — модуль DDR5-10000 объемом 64 ГБ с нестандартным расположением контактов. Эта технология обещает улучшенное охлаждение и стабильность работы. А для тех, кто ценит не только производительность, но и эстетику, G.Skill подготовила концепт памяти Neox с эффектной неоновой подсветкой.

Пока это демонстрационные образцы, но уже очевидно — G.Skill готовит революцию на рынке оперативной памяти. Когда эти решения появятся в продаже, границы разгона и производительности сдвинутся еще дальше.