GALAX удивила чёрной RTX 5080 HOF и мощнейшей RTX 5090D

GALAX сделала настоящий сюрприз на Computex 2025, представив абсолютно новую чёрную версию флагманской видеокарты RTX 5080 HOF. Если раньше серия Hall Of Fame (HOF) была исключительно белой, то теперь у геймеров появился выбор между классическим и тёмным вариантами.
Особенности RTX 5080 HOF Black:
- Тот же трёхслотовый дизайн с тремя вентиляторами
- Магнитная система крепления логотипа HOF Crown
- Яркая RGB-подсветка и ромбовидный узор на корпусе
- Полноразмерная задняя панель
Но это ещё не всё! GALAX также продемонстрировала прототип монструозной RTX 5090D с белой печатной платой:
- 36 фаз питания (включая 4 для видеопамяти)
- Два 16-контактных разъёма питания
- Потенциальный рекордсмен по разгону
Для фанатов культового шутера компания подготовиpecialные видеокарты серии "EX Gamer" DOOM Edition с дизайном по мотивам DOOM: The Dark Ages.
Комплект дополняет топовый блок питания OMEGA-GLX White (1200W, 80 Plus Platinum, ATX 3.0) в фирменном белом исполнении. Похоже, GALAX готовит целую линейку premium-компонентов для самых требовательных энтузиастов.