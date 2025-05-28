Galaxy Z Fold7 подтвердил свои характеристики в Geekbench

Свежий листинг в базе Geekbench раскрыл ключевые характеристики будущего Galaxy Z Fold7. Тесты подтвердили использование фирменной версии чипсета Snapdragon 8 Elite с двумя разогнанными ядрами до 4,47 ГГц. Правда, текущие показатели производительности (как одноядерные, так и многоядерные) пока уступают Galaxy S25 на том же процессоре — но это объясняется тем, что тестировалась ранняя версия прошивки.

Особенности будущего флагмана:

Значительно более тонкий корпус

Улучшенная подэкранная камера

Усиленная защита от воды и пыли

Модернизированная аудиосистема

Буква "N" в модели SM-F966N указывает на корейскую версию устройства. Ожидается, что Samsung представит Z Fold7 уже в ближайшие месяцы, сделав ставку не только на мощность, но и на эргономику.