Google запускает премиум-подписку за $250: ИИ, хранилище и эксклюзивные возможности

На ежегодной конференции Google I/O компания сделала неожиданный ход, представив премиальную подписку AI Ultra стоимостью 249,99вмесяц.Этот тариф дополнил существующее предложение AIPro (бывший AIPremium), который остался на прежней цене 19,99 в месяц.

Главная фишка AI Ultra — эксклюзивный доступ к самым мощным ИИ-моделям Google с повышенными лимитами скорости. Подписчики первыми получат доступ к экспериментальным разработкам компании, включая уже доступный с сегодняшнего дня видеогенератор Veo3. Google утверждает, что эта нейросеть умеет создавать не просто видео, а целые сцены с окружающими звуками и даже диалогами персонажей — всё на основе текстового описания.

В комплекте идёт 30 ТБ облачного хранилища и подписка YouTube Premium. Правда, пока предложение действует только в США, где первые три месяца можно использовать со скидкой 50%.

Параллельно Google анонсировала и другие ИИ-новинки:

Imagen 4 — обновлённый генератор изображений, доступный всем пользователям Gemini

Функция Deep Research, которая умеет анализировать приватные PDF-файлы и изображения

Интеграцию Gemini в браузер Chrome (с завтрашнего дня для подписчиков в США)

Последняя функция пока умеет объяснять сложную информацию на сайтах и делать выжимки из текстов, но в будущем обещает научиться работать с несколькими вкладками и даже выполнять действия на сайтах вместо пользователя.

Этим шагом Google явно нацеливается на корпоративных клиентов и ИИ-энтузиастов, готовых платить за доступ к самым передовым технологиям. Остаётся главный вопрос — найдётся ли достаточное количество желающих выкладывать $3000 в год за такие возможности?