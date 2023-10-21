Графический процессор Adreno 750 для Snapdragon 8 Gen 3 станет медленнее

Говорят, что Snapdragon 8 Gen 3 будет поставляться с графическим процессором Adreno 750, и, согласно ранее опубликованным результатам тестов, графический процессор был более чем на 80 процентов быстрее, чем Adreno 740, установленный в Snapdragon 8 Gen 2 текущего поколения. Однако есть новости о том, что тактовая частота Adreno 750 будет снижена с 903 МГц до 770 МГц, вероятно, чтобы достичь более высокой энергоэффективности.

Похоже, что уменьшение тактовой частоты связано с ограниченной мощностью, так как Snapdragon 8 Gen 3 производится не массово на техпроцессе 3 нм. Следовательно, устройство, возможно, не достигнет той производительности, которая была продемонстрирована в ранее утечках. Возможно, это снижение частоты позволит увеличить время автономной работы устройства и уменьшит его нагрев в ущерб производительности.

Пока не ясно, будут ли производители смартфонов иметь возможность разогнать Adreno 750, но некоторые компании, такие как ASUS, которые создают игровые телефоны, могли бы предоставить эту опцию. Однако стоит отметить, что уровень производительности, ожидаемый на основе утечек, вероятно, не будет таким высоким, и 6-ядерный графический процессор A17 Pro, возможно, будет более мощным.

Снижение частоты позволит Adreno 750 поддерживать стабильную производительность при запуске тестов и ресурсоемких приложений, включая игры. Мы вскоре узнаем больше о характеристиках Snapdragon 8 Gen 3, так как мероприятие Qualcomm по Snapdragon уже близко, и мы получим более подробную информацию.