Honor Pad 10: доступный планшет с мощной батареей и большим экраном

Honor сегодня представила новый бюджетный планшет Honor Pad 10, который выходит вместе со смартфонами 400 и 400 Pro. Устройство получило 12,1-дюймовый ЖК-экран с разрешением 2560×1600 пикселей и работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.

Несмотря на скромные 8-мегапиксельные камеры (основная и фронтальная) без автофокуса, планшет выделяется мощной батареей на 10 100 мАч с поддержкой 35-ваттной зарядки. Устройство поддерживает современные стандарты связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, а из коробки работает на Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0.

При толщине всего 6,29 мм и весе 525 грамм Honor Pad 10 выглядит достаточно компактным для своего класса. Покупателям будет доступно два цветовых варианта — голубой и серый. Хотя точные цены пока не объявлены, учитывая характеристики, планшет должен попасть в бюджетный сегмент и стать привлекательным вариантом для тех, кто ищет недорогое устройство для работы и мультимедиа.