Infinix представила складной смартфон, котоырй может стать фитнес-трекером или экшен-камерой

Компания Infinix показала концептуальное устройство Zero Series Mini Tri-Fold, которое способно менять форму в зависимости от задач пользователя. Этот гибрид смартфона, фитнес-трекера и нагрудной камеры демонстрирует новый взгляд на технологии, которые могут подстраиваться под динамичный ритм жизни.

Zero Series Mini Tri-Fold — не просто ещё одна раскладушка с гибким экраном. Устройство можно прикрепить к рулю велосипеда или тренажёру для отслеживания активности, закрепить на рюкзаке и использовать в качестве экшн-камеры или развернуть в полноценный смартфон. Такой формат делает гаджет универсальным помощником для активных пользователей.

В отличие от привычных складных смартфонов, которые просто увеличивают экран, концепт Infinix поддерживает разные режимы работы. Например, гаджет можно зафиксировать в вертикальном положении, чтобы комфортно общаться по видеосвязи или смотреть контент.

Специальный ремешок позволяет надёжно крепить устройство на велосипед, автомобильную панель или спортивное оборудование. В таком режиме гаджет помогает отслеживать тренировки, прокладывать маршрут или выполнять другие полезные функции. А если прикрепить его на сумку или рюкзак, он превращается в компактную экшн-камеру для записи впечатляющих моментов.

Одной из ключевых особенностей стала складывающаяся наружу конструкция. Она позволяет использовать устройство в режиме мгновенного перевода: каждый собеседник видит свою часть экрана, на которой в реальном времени отображается текст на нужном языке. Такой формат также удобен для съёмки: основная камера расположена на задней панели, а фронтальная — в области экрана.

В сложенном состоянии гаджет становится стильным и удобным смартфоном, которым можно пользоваться одной рукой. Несмотря на универсальность, он остаётся лёгким и компактным.

Infinix подчёркивает, что современные пользователи ожидают от складных устройств не просто больших экранов, а большей гибкости. Гаджеты должны адаптироваться под их потребности и заменять несколько устройств одновременно. Именно этому принципу и следует концепт Zero Series Mini Tri-Fold.

Хотя представленный гаджет выглядит перспективно, пока это всего лишь концепт. Infinix не раскрыла его технические характеристики, размеры и цену. Возможно, больше подробностей появится на выставке MWC 2025, которая стартует в понедельник в Барселоне.