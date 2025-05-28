iPhone 17 Air будет самым лёгким флагманом Apple с неожиданным компромиссом

Apple готовит революционно лёгкий iPhone 17 Air к запуску в сентябре, и новые утечки раскрыли интересные детали. Смартфон будет весить всего 145-150 грамм — легче конкурента Galaxy S25 Edge. Такой результат достигнут благодаря алюминиевой рамке (25-30 г) вместо титановой и продуманному распределению компонентов: OLED-экран (35 г), камера (5-7 г), чипсет A19 с платой (10-12 г) и 35-граммовая батарея.

Но есть и минусы:

Аккумулятор всего 2800-2900 мАч (по слухам)

Apple предложит чехол-аккумулятор, что странно для ультратонкого устройства

Толщина 5,5 мм — рекордная, но за счёт ёмкости

В остальном iPhone 17 Air получит:

24 МП фронтальную камеру

120 Гц OLED-экран с Always-On

Dynamic Island и Face ID

Полный отказ от физических SIM-карт

С одной стороны, Apple создаёт самый лёгкий флагман на рынке. С другой — маленький аккумулятор может стать слабым местом. Остаётся ждать официальных тестов автономности.