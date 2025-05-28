iPhone 17 Air будет самым лёгким флагманом Apple с неожиданным компромиссом

Apple готовит революционно лёгкий iPhone 17 Air к запуску в сентябре, и новые утечки раскрыли интересные детали. Смартфон будет весить всего 145-150 грамм — легче конкурента Galaxy S25 Edge. Такой результат достигнут благодаря алюминиевой рамке (25-30 г) вместо титановой и продуманному распределению компонентов: OLED-экран (35 г), камера (5-7 г), чипсет A19 с платой (10-12 г) и 35-граммовая батарея.
Но есть и минусы:
- Аккумулятор всего 2800-2900 мАч (по слухам)
- Apple предложит чехол-аккумулятор, что странно для ультратонкого устройства
- Толщина 5,5 мм — рекордная, но за счёт ёмкости
В остальном iPhone 17 Air получит:
- 24 МП фронтальную камеру
- 120 Гц OLED-экран с Always-On
- Dynamic Island и Face ID
- Полный отказ от физических SIM-карт
С одной стороны, Apple создаёт самый лёгкий флагман на рынке. С другой — маленький аккумулятор может стать слабым местом. Остаётся ждать официальных тестов автономности.