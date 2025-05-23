iQOO Z10 Lite: бюджетный новичок с неожиданными "родственниками"

Семейство iQOO Z10 продолжает расти — после Turbo и Turbo Pro на подходе модель Z10 Lite. Устройство с номером модели I2409 уже прошло сертификацию Bluetooth SIG и попало в базу Google Play, что подтверждает его скорый выход. Хотя точные характеристики пока не раскрыты, есть основания полагать, что это будет переименованная версия vivo T4 Lite.

История повторяется: в прошлом году iQOO Z9 Lite и vivo T3 Lite были фактически одним и тем же аппаратом. Судя по всему, Z10 Lite и T4 Lite унаследуют эту традицию. Более того, прошивка этих моделей совпадает с файлами vivo Y19 и Y29s, что наводит на мысль о схожих характеристиках.

Если предположения верны, Z10 Lite получит:

6,74-дюймовый ЖК-экран (720×1600, 90 Гц)

Процессор MediaTek Dimensity 6300

Варианты памяти: 4/6/8 ГБ ОЗУ + 64/128/256 ГБ ПЗУ

Основную камеру 50 МП (или 13 МП в базовой версии)

Фронтальную камеру 5 МП

Аккумулятор 5500 мАч с 15-ваттной зарядкой

Интересно, будут ли эти "близнецы" выпущены на разных рынках или, как иногда бывает, окажутся конкурентами на одной полке. Остается ждать официальных подробностей от iQOO.