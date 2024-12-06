На видеокарте Intel Arc B580 можно установить два NVMe SSD

Компания MaxSun удивила новым прототипом видеокарты Intel Arc B580, снабжённой двумя слотами M.2 для SSD с интерфейсом NVMe. Это интересное решение позволяет задействовать восемь свободных линий PCIe, остающихся неиспользованными после подключения видеокарты.

На этой неделе MaxSun представила модель Intel Arc B580 iCraft, выпустив её в двух вариантах. Первая версия — стандартная видеокарта с фирменной системой охлаждения. Вторая версия выделяется наличием двух разъёмов M.2 для SSD, которые спрятаны под длинным охлаждающим радиатором. Такой подход кажется логичным: Arc B580 использует всего восемь линий PCIe 4.0 из доступных шестнадцати, а оставшиеся линии можно эффективно задействовать для установки накопителей.

Этот концепт не нов: ранее Asus демонстрировала прототип GeForce RTX 4060 Ti Dual с одним M.2-слотом под основным радиатором видеокарты. Однако MaxSun пошла дальше, предложив корзину для установки сразу двух SSD. Эта конструкция не только упрощает монтаж и демонтаж накопителей, но и помогает их охлаждать, выполняя функцию радиатора.

На данный момент MaxSun не раскрывает, планирует ли запускать такую видеокарту в массовое производство или это останется исключительно экспериментальным проектом.