Обзор Samsung Galaxy S25 Edge: ультратонкий флагман с компромиссами

Samsung сделала смелую ставку на дизайн, представив Galaxy S25 Edge — самый тонкий и легкий флагманский смартфон последних лет. В эпоху массивных аппаратов с огромными камерными модулями и тяжелыми корпусами этот ультратонкий гаджет выглядит свежим решением. Однако за элегантность пришлось заплатить сокращением времени автономной работы, упрощенной камерой и не самой быстрой зарядкой. Разберемся, для кого создан этот необычный смартфон.

Дизайн: Рекордные показатели и премиальные материалы

Главная особенность Galaxy S25 Edge — его габариты. При толщине всего 5,8 мм и весе 163 грамма он остается одним из самых компактных 6,7-дюймовых смартфонов на рынке. Добиться таких показателей помогла титановая рамка, которая легче традиционного алюминия, а также использование передовых защитных стекол Gorilla Glass Ceramic 2 на передней панели и Gorilla Glass Victus 2 на задней.

Дизайн выдержан в фирменном стиле линейки S25: плоские грани, скругленные углы и минимальные рамки вокруг экрана. Задняя панель выглядит лаконично, но камерный модуль заметно выделяется — две линзы объединены в единую стеклянную платформу. Из-за этого смартфон неустойчиво лежит на столе, но проблема легко решается с помощью чехла.

Доступны три цветовых варианта: Titanium Icyblue, Titanium Silver и Titanium Jetblack — те же оттенки, что и у старшей модели S25 Ultra. Уровень защиты IP68 гарантирует устойчивость к погружению на глубину до 1,5 метра, а ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем обеспечивает быструю и надежную разблокировку.

Экран: Высокое качество без заметных компромиссов

Смартфон оснащен 6,7-дюймовой LTPO OLED-панелью с разрешением 1440×3120 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. По характеристикам дисплей почти не уступает флагманской модели S25 Ultra, отличаясь лишь чуть меньшей диагональю. Пиковая яркость достигает 1416 нит в автоматическом режиме, что обеспечивает отличную читаемость даже при ярком солнечном свете.

Пользователь может выбрать между адаптивным режимом обновления с плавной прокруткой до 120 Гц и стандартным режимом с фиксированными 60 Гц для экономии энергии. Из минусов стоит отметить отсутствие поддержки Dolby Vision — традиционное решение для Samsung. Также глубина цвета ограничена 8 битами вместо 10, что может быть заметно в градиентах, хотя для большинства пользователей это не станет критичным недостатком.

Производительность: Мощный чипсет с небольшими ограничениями

В основе устройства лежит топовый процессор Snapdragon 8 Elite для Galaxy с увеличенной тактовой частотой ядер до 4,47 ГГц и графикой Adreno 830. В тестах он немного уступает версии, установленной в S25 Ultra, но разница не превышает 7% в многопоточных задачах и остается практически незаметной в реальном использовании.

Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, а встроенное хранилище предлагается на выбор — 256 или 512 ГБ стандарта UFS 4.0. Однако компактный корпус накладывает ограничения на систему охлаждения. Уже через 5 минут интенсивной нагрузки процессор начинает снижать частоты, а в ресурсоемких играх возможны просадки производительности.

Камеры: Мощный сенсор без оптического зума

Основная камера использует 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HP2, такой же, как в S25 Ultra, а сверхширокоугольный модуль получил 12 МП с автофокусом. Главным компромиссом стало отсутствие телеобъектива.

Дневные снимки получаются детализированными с естественной цветопередачей. Цифровой 2× zoom практически не уступает по качеству оптическому. Сверхширокоугольный модуль хорошо справляется с пейзажами, хотя динамический диапазон у него уже.

В условиях слабого освещения результаты менее впечатляющие. Шум заметен даже в относительно освещенных сценах, ночной режим активируется вручную, а блики иногда оказываются пересвеченными.

Фронтальная камера с разрешением 12 МП идентична той, что используется во всей линейке Galaxy S25.

Автономность: Скромная емкость, но не провал

Аккумулятор емкостью 3900 мАч уступает по объему даже базовому S25 с его 4000 мАч. В тестах устройство продержалось 12 часов при активном использовании, что сопоставимо с Pixel 9 Pro XL, но хуже, чем у большинства конкурентов, включая iPhone 16 Pro Max и Xiaomi 15 Ultra.

Проводная зарядка поддерживает мощность до 25 Вт, но адаптер в комплект не входит. Беспроводная зарядка ограничена 15 Вт с поддержкой стандарта Qi2.

Программное обеспечение: One UI 7 и новые ИИ-функции

Устройство работает на Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7. Среди нововведений стоит отметить систему Multimodal AI Agents — визуального помощника на базе Gemini AI, способного анализировать объекты через камеру. Компания гарантирует 7 лет обновлений операционной системы, а корпоративные версии получат 8 лет поддержки.

Цена и конкуренты: Оправдана ли стоимость?

Стартовая цена Galaxy S25 Edge составляет 1100 долларов, но в России найти его трудно и цена в 100+ т.р. мало кого обрадует. В зависимости от магазина, он может оказаться дороже S25+ или даже S25 Ultra. Однако стоит ли переплачивать за дизайн?

Среди альтернатив можно рассмотреть Galaxy S25+, который предлагает лучшее время автономной работы по более низкой цене. iPhone 16 Pro Max мощнее, но значительно массивнее. Китайские флагманы вроде Xiaomi 15 Ultra и vivo X200 Pro превосходят Edge по камерам и скорости зарядки, но заметно толще. Pixel 9 Pro XL выглядит более выгодным вариантом благодаря продвинутому ИИ и более низкой цене.

Вывод: Стиль прежде всего

Galaxy S25 Edge — это эксперимент Samsung, направленный на создание ультратонкого флагмана. Он не пытается быть самым мощным или долгоиграющим, делая ставку на элегантный дизайн и компактность. Если вам надоели массивные "кирпичи" с огромными камерами, этот смартфон может стать приятным исключением.

Однако за эстетику приходится платить: отсутствие оптического зума, средняя автономность и нагрев под нагрузкой делают его менее практичным выбором по сравнению с S25+ или Ultra. Возможно, именно Edge станет родоначальником нового тренда на ультратонкие флагманы, но пока это скорее нишевое решение для тех, кто ценит стиль выше абсолютной функциональности.