Oppo Reno14 выходит в Индии: дата релиза и возможные изменения

Всего через несколько недель после китайского релиза Oppo Reno14 и Reno14 Pro готовятся к выходу на международные рынки. Согласно свежим данным, в Индии новинки появятся уже в первой неделе июля. Хотя точная дата пока не подтверждена, утечка выглядит правдоподобно — особенно учитывая появившееся изображение индийской версии Reno14 в белом цвете с металлической рамкой и 3D-текстурой на задней панели.

Однако стоит учитывать: Oppo часто меняет характеристики для глобальных рынков. Если китайские версии получили:

6,59-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц

Процессор Dimensity 8350

Аккумулятор 6000 мАч с зарядкой 80 Вт

Тройную камеру (50+50+8 МП)

...то международные модели могут отличаться. Pro-версия и вовсе впечатляет:

Больший 6,83-дюймовый экран

Более мощный Dimensity 8450

Улучшенная камера (50+50+50 МП)

Аккумулятор 6200 мАч с беспроводной зарядкой

Пока Oppo держит карты при себе, но если утечка верна, индийским поклонникам бренда осталось ждать совсем недолго. Главный вопрос — сохранятся ли топовые характеристики или компания пойдет на компромиссы для глобального рынка? Ответ узнаем уже в июле.