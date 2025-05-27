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Oppo Reno14 выходит в Индии: дата релиза и возможные изменения

Всего через несколько недель после китайского релиза Oppo Reno14 и Reno14 Pro готовятся к выходу на международные рынки. Согласно свежим данным, в Индии новинки появятся уже в первой неделе июля. Хотя точная дата пока не подтверждена, утечка выглядит правдоподобно — особенно учитывая появившееся изображение индийской версии Reno14 в белом цвете с металлической рамкой и 3D-текстурой на задней панели.

Однако стоит учитывать: Oppo часто меняет характеристики для глобальных рынков. Если китайские версии получили:

  • 6,59-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц
  • Процессор Dimensity 8350
  • Аккумулятор 6000 мАч с зарядкой 80 Вт
  • Тройную камеру (50+50+8 МП)

...то международные модели могут отличаться. Pro-версия и вовсе впечатляет:

  • Больший 6,83-дюймовый экран
  • Более мощный Dimensity 8450
  • Улучшенная камера (50+50+50 МП)
  • Аккумулятор 6200 мАч с беспроводной зарядкой

Пока Oppo держит карты при себе, но если утечка верна, индийским поклонникам бренда осталось ждать совсем недолго. Главный вопрос — сохранятся ли топовые характеристики или компания пойдет на компромиссы для глобального рынка? Ответ узнаем уже в июле.