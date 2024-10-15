Отцы-основатели ИИ раскритиковали OpenAI из-за жадности и беспечности

OpenAI быстро развивается, постоянно внедряя новые технологии и продвигая ИИ. Однако по мере того, как все больше компаний фокусируются на создании продуктов и услуг на базе ИИ, возникает беспокойство о том, как соблюсти баланс между инновациями, прибылью и этикой, особенно в технологической сфере.

OpenAI оказалась в центре обсуждений, связанных с изменениями приоритетов и усилением акцента на прибыли, что, по мнению некоторых, может ставить под угрозу безопасность. Один из Нобелевских лауреатов недавно выразил свою обеспокоенность по поводу действий Сэма Альтмана и его видения развития компании.

Не так давно Джеффри Хинтон и Джон Хопфилд получили Нобелевскую премию за свои достижения в области ИИ, и их разработки сегодня применяют крупнейшие технологические компании, такие как OpenAI для создания чат-ботов и Google для улучшения поисковых систем. Илья Суцкевер, бывший главный научный сотрудник OpenAI и ученик Хинтона, тоже признал влияние своего учителя, но при этом выразил разочарование тем, как OpenAI под руководством Альтмана смещает фокус в сторону прибыли.

Хинтон также упомянул, что усиливающийся акцент на коммерческом успехе в ущерб безопасности привел к временному отстранению Альтмана от его должности. Однако под давлением других членов команды его вскоре восстановили. После возвращения Альтмана Суцкевер ушел из компании из-за нарастающих разногласий и напряженной атмосферы.

Критика в адрес OpenAI и Сэма Альтмана по поводу фокуса на прибыли звучала не раз. Многие в технологическом сообществе обеспокоены тем, что компания, которая изначально ставила безопасность ИИ в приоритет, постепенно отходит от этого пути в угоду коммерческой выгоды. Постоянные изменения внутри компании привели к тому, что многие ключевые сотрудники ушли, и на данный момент в OpenAI осталось только трое из её основателей.

Руководство OpenAI несет огромную ответственность за будущее ИИ и его влияние на общество. Подход Альтмана к управлению вызывает опасения, особенно среди таких людей, как Суцкевер, который считает, что безопасность ИИ перестала быть главным приоритетом. Успех компании несомненен, но с учетом потенциальных рисков от развития ИИ важно продолжать обсуждать этические вопросы и учитывать, как это повлияет на общество.