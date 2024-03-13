Pixel Fold 2 может появиться в этом году

Ранее появилась информация о характеристиках возможного Pixel Fold 2, а также изображение, которое указывает на новое расположение основной камеры и другие детали. Однако даты начала массового производства до сих пор не были объявлены. Однако известный аналитик только что упомянул, когда панели будущего смартфона начнут массовое производство, намекая на его скорое появление.

Росс Янг, основатель и генеральный директор Display Supply Chain Consultants (DSCC), отметил в своем аккаунте в социальной сети Х, что размеры дисплея Pixel Fold 2 были неправильно указаны. Он затем исправил эту ошибку, сообщив, что основной дисплей будущего складного флагмана будет иметь размер 8,02 дюйма, а диагональ крышки - 6,29 дюйма. Наиболее важным моментом статьи является то, что обе панели Pixel Fold 2 поступят в массовое производство в апреле, что означает возможный запуск смартфона в мае или июне.

С учетом того, что Google должен исправить недочеты первого поколения Pixel Fold в отношении дизайна, качества сборки и других аспектов, Pixel Fold 2 может появиться несколько позже. Возможно, компания сделает ставку на новый процессор Tensor G4, несмотря на то, что Tensor G3 пока еще не использовался. Благодаря усовершенствованной технологии FOWLP Exynos 2400, которую, как сообщается, использует Tensor G4, ожидается, что новый чипсет будет более устойчив к нагреву и обеспечит более высокую производительность. Надеемся, что Pixel Fold 2 не подведет ожиданий.