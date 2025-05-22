Poco F7 на подходе: глобальный релиз уже скоро!

Poco F7 точно выйдет — и доказательства уже накапливаются. Устройство промелькнуло в нескольких сертификациях, а теперь подтвердило свой статус в Таиланде, засветившись в базе NBTC.

Сертификация раскрыла название (Poco F7) и модель (25053PC47G) для глобальных рынков. Ходят слухи, что дебют состоится уже в следующем месяце. Правда, раньше говорили о конце мая, но, похоже, сроки слегка сдвинулись.

Судя по утечкам и номеру модели, Poco F7, скорее всего, окажется переименованной версией китайского Redmi Turbo 4 Pro, представленного в апреле. Если это так, то нас ждет крутой апгрейд:

Экран: 6,83-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 1280×2272, 120 Гц и запредельной яркостью — до 3200 нит!

6,83-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 1280×2272, 120 Гц и запредельной яркостью — до 3200 нит! Начинка: мощный Snapdragon 8s Gen 4, оперативка до 16 ГБ и хранилище до 1 ТБ.

мощный Snapdragon 8s Gen 4, оперативка до 16 ГБ и хранилище до 1 ТБ. Камеры: основная на 50 МП, сверхширик на 8 МП и селфи-модуль на 20 МП.

Китайский Redmi Turbo 4 Pro получил аккумулятор на 7550 мАч, но пока не ясно, сохранится ли такая емкость для глобальной версии. В любом случае, Poco F7 пополнит линейку вместе с уже доступными F7 Pro и F7 Ultra — похоже, бренд готовит серьезное наступление на рынок!