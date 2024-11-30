Портативная приставка MSI Claw получил сразу две новых модели

MSI готовит к запуску сразу две новые портативные игровые консоли серии Claw — Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+. Информация о характеристиках устройств была опубликована на Amazon, где уже открыт предзаказ. Обе модели используют процессоры Intel Lunar Lake и рассчитаны на мобильный гейминг с высокой производительностью.

MSI Claw 8 AI+ предложена в двух вариантах: с процессорами Core Ultra 7 258V и Core Ultra 7 256V. Эти чипы объединяют четыре мощных ядра Lion Cove и четыре энергоэффективных ядра Skymont, а встроенная графика Arc 140V обеспечивает достойный уровень обработки изображения. Консоль оснащена до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533 и SSD объёмом 1 ТБ. Устройство весит 794 грамма, имеет 8-дюймовый дисплей с разрешением 1920 × 1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 кд/м². Автономность обеспечивает батарея на 80 Вт·ч, а цена консоли в максимальной конфигурации составит $899. Старт продаж запланирован на 25 декабря.

MSI Claw 7 AI+, более компактная модель, будет доступна в одной конфигурации: с процессором Core Ultra 7 258V, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533 и SSD на 512 ГБ. Её 7-дюймовый дисплей предлагает разрешение 1920 × 1080 пикселей, поддержку VRR и ту же частоту обновления в 120 Гц. Эта версия весит 675 граммов и имеет аккумулятор на 53 Вт·ч. Консоль поступит в продажу 1 декабря по цене $799.

Обе приставки поддерживают современные стандарты беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Дизайн Claw 7 AI+ сохранил преемственность от предыдущей модели Claw 7 на базе Meteor Lake. MSI явно стремится утвердить свою позицию на рынке портативного гейминга, предлагая игрокам мощные и современные решения.