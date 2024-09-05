Представлен самый тонкий складной смартфон в мире Honor Magic V3

Honor Magic V3 сделал шумиху еще до своего выхода, став самым тонким складным смартфоном и установив новый стандарт в индустрии. До запуска в Европе этот телефон уже опередил Samsung по продажам, подтверждая свой статус на втором по величине рынке. Многие техноэнтузиасты давно ждали этого устройства и теперь могут порадоваться — оно наконец-то поступило в продажу.

Сейчас рынок складных смартфонов стал ареной ожесточённой конкуренции, и лидерство Samsung оказалось под угрозой из-за стремительного продвижения Honor и её инноваций. Magic V3, о котором долго говорили как о самом тонком складном смартфоне, действительно впечатляет — его толщина в сложенном состоянии составляет всего 9,2 мм, что меньше, чем у Samsung Z Fold 6 Special Edition с 10,6 мм.

Хотя в Китае Magic V3 был доступен уже какое-то время, теперь фанаты по всему миру могут вздохнуть с облегчением — сегодня на выставке IFA 2024 его представили для глобального рынка. Новый Magic V3 побил свой же рекорд, хотя его толщина теперь составляет 9,9 мм — чуть больше, чем у предыдущей модели Magic V2, но все равно рекордно мала для складных смартфонов.

Но тонкость — не единственное, чем удивляет Magic V3. Смартфон оснащен новым шарниром Super Steel Hinge, который помогает сохранять тонкий профиль и делает использование устройства более комфортным. Надежность также возросла благодаря обновленной внутренней конструкции и износостойким покрытиям.

Magic V3 получил увеличенный 6,43-дюймовый внешний экран с разрешением 2376 x 1060 пикселей, а в разложенном виде — 7,92-дюймовую OLED-панель с разрешением 2344 x 2156. Оба экрана поддерживают частоту обновления 120 Гц. Работает смартфон на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и имеет 12 ГБ оперативной памяти.

Камеры здесь также впечатляют: основная камера на 50 Мп, 50-мегапиксельный телеобъектив и 40-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор. Доступен Honor Magic V3 в трёх цветах — чёрном, зелёном и красновато-коричневом. Глобальные цены на устройство еще не объявлены, но в Великобритании за смартфон просят €1999.