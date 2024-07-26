Razer отмечает юбилей Hello Kitty целой линейкой яркой периферии

К 50-летию знаменитой Hello Kitty, Razer объединилась с Sanrio, чтобы выпустить эксклюзивную серию игровых аксессуаров. В коллекцию вошли популярные продукты Razer, такие как игровая гарнитура Kraken Kitty V2, клавиатура Ornata V3 Tenkeyless, игровое кресло Enki X и другие аксессуары, все оформленные в стиле Hello Kitty.

Функционально эти устройства ничем не отличаются от стандартных моделей, но их цена будет заметно выше. Например, обычная гарнитура Kraken Kitty V2 стоит $79,99, а версия Hello Kitty — $139,99. Несмотря на высокую стоимость, производители уверены, что коллекция привлечёт внимание фанатов Hello Kitty. Дизайн аксессуаров выполнен с узнаваемыми элементами и фирменными цветами бренда.

Razer также добавила новые дизайны Hello Kitty в свой каталог Razer Customs. Теперь пользователи могут персонализировать мышь Razer Orochi V2 и коврик Razer Gigantus V2, выбрав один из тематических вариантов.

Примечательно, что сотрудничество Razer и Sanrio не ограничивается только Hello Kitty. В каталог кастомизации также включены другие популярные персонажи Sanrio, такие как Cinnamoroll и Gudetama. Вся продукция будет доступна исключительно на официальном сайте Razer.