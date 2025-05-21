Redmi K80 Ultra готовится к выходу: раскрыта ёмкость батареи и ключевые характеристики

Компания Redmi готовит к выпуску топовую модель линейки K80 — K80 Ultra, которая уже прошла сертификацию в Китае. Согласно документам, смартфон получит внушительный аккумулятор ёмкостью 7270 мАч (в рекламе вероятно будет указано 7400-7500 мАч).
Что ещё известно о новинке:
- 6,83-дюймовый плоский OLED-экран с разрешением 1,5K
- Поддержка быстрой зарядки 100 Вт
- Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев
- Основная камера 50 МП + две дополнительные
- Защита IP68 и металлическая рамка
- Чипсет MediaTek Dimensity 9400+
Предыдущая модель K70 Ultra вышла в июле 2023 года, но теперь Redmi, судя по всему, ускоряет цикл выпуска — K80 Ultra может появиться уже в следующем месяце.
Пока остаются вопросы:
- Какие именно сенсоры будут использоваться в камерах
- Будет ли поддержка беспроводной зарядки
- Точная дата презентации и цена
Судя по характеристикам, Redmi готовит серьёзного конкурента флагманам других производителей. Осталось дождаться официального анонса, чтобы узнать все подробности.