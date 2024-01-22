Результаты тестов не вышедшего Realme 12 Pro 5G появились на Geekbench

Realme готовится представить в Индии и на мировых рынках свою новую линейку смартфонов Realme 12 Pro 5G. Появилась информация о стандартной версии этого устройства, обозначенного номером модели RMX3842, в базе данных Geekbench.

Анализ данных Geekbench показывает, что Realme 12 Pro набрал 898 баллов в одноядерном тесте и 2759 баллов в многоядерном тесте. В основе устройства лежит восьмиядерный чипсет, включающий четыре ядра с тактовой частотой 1,80 ГГц и четыре ядра с тактовой частотой 2,21 ГГц, а также графический процессор Adreno 710. Предполагается, что в Realme 12 Pro 5G будет использоваться чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, изготовленный по 4-нм техпроцессу и включающий четыре ядра Cortex A78 с частотой 2,2 ГГц, четыре ядра Cortex A55 с частотой 1,8 ГГц и графический процессор Adreno 710.

Согласно предоставленной информации, устройство получит 8 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением предустановленной операционной системы Android 14. Также уже подтверждено, что телефон поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 67 Вт, в чем убеждает сертификация 3C. Данные Министерства промышленности и информационных технологий свидетельствуют, что Realme 12 Pro 5G получит 6,7-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 2412 x 1080 пикселей.