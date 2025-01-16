Samsung готовит ультратонкий смартфон Galaxy S25 Slim

По информации инсайдера OnLeaks и ресурса Smartprix, Galaxy S25 Slim будет оснащён плоским экраном и минималистичным дизайном с прямыми гранями, который перекликается с предыдущими моделями Galaxy S24 и Galaxy S25. Однако главной фишкой устройства станет его рекордно тонкий корпус — на 1,2 мм тоньше, чем у Galaxy S24, и на 2 мм меньше по сравнению с флагманским Galaxy S25 Ultra.

Несмотря на компактные размеры, смартфон получил впечатляющий набор камер. Основная камера оснащена сенсором на 200 мегапикселей, а дополнительно устройство получило 50-мегапиксельные модули: широкоугольный и с телеобъективом. Последний использует инновационную конструкцию ALoP (All Lenses on Prism), позволяющую сохранить тонкость корпуса без компромиссов в качестве съёмки. Аппарат работает на новейшем чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite и оснащён 12 ГБ оперативной памяти. Официальный анонс Galaxy S25 Slim ожидается 22 января на презентации Galaxy Unpacked, но в продажу устройство поступит лишь в мае 2025 года.

Samsung с выпуском этого смартфона, похоже, готовит ответ на ещё неанонсированный iPhone 17 Air, который, по слухам, будет представлен лишь осенью. Конкуренция на рынке тонких смартфонов обещает быть особенно напряжённой в этом году.