Samsung в тупике: что будет с проблемным бизнесом по производству чипов?

Дела у Samsung в полупроводниковом бизнесе идут не лучшим образом. Низкая доходность производства чипов уже привела к тому, что вся линейка Galaxy S25 в этом году перейдёт на процессоры Snapdragon. Хотя слухи утверждают, что Exynos может вернуться в S26, внутренние проблемы компании гораздо серьёзнее.

По данным южнокорейских СМИ, Samsung обсуждает три варианта реорганизации:

Объединение подразделения LSI (разработка чипов) с мобильным департаментом MX Слияние LSI с Foundry (производство чипов) Полномасштабную реструктуризацию LSI

Наиболее вероятным считается второй вариант — интеграция LSI и Foundry. Однако это решение неоднозначно: эти подразделения специально разделили в 2017 году, чтобы избежать конфликта интересов с ключевыми клиентами вроде Nvidia и Qualcomm.

Ситуация осложняется тем, что проблемы Samsung с чипами носят системный характер. Даже если компания выберет слияние с Foundry, предстоит долгий процесс настройки работы объединённой структуры. Пока ясно одно — полупроводниковому бизнесу Samsung нужны радикальные изменения, и руководство это понимает.

Окончательное решение может серьёзно повлиять не только на будущее Exynos, но и на позиции Samsung в качестве контрактного производителя для других tech-гигантов. Остаётся ждать официальных заявлений от компании.