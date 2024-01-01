Самый удобный для ремонта и самый крепкий — необычный топ смартфонов

Перед наступлением нового года Зак из JerryRigEverything представил видеоролик под названием «Smartphone Durability Awards 2023!», в котором определяет лучшие смартфоны в различных категориях. В прошлом году Apple не была отмечена наградами за ремонтопригодность, однако в категории внутренней эстетики iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max признаны лучшими. Удивительным участником списка стал среднеклассовый смартфон Google Pixel 7a, который был отмечен как самый надежный.

Зак утверждает, что в категории ремонтопригодности лидером является Fairphone 5, обеспечивающий легкую замену каждого компонента с помощью отвертки и легкодоступные запасные части. Эта модель также поставляется с 5-летней гарантией, принося дополнительное уверенность покупателям. Второе место занял Pixel 8 Pro, который также отличается удобством в ремонте, хотя требуется некоторый инструментарий, в то время как наименее ремонтопригодным телефоном стал ASUS ROG Phone 7 Ultimate.

ROG Phone 7 Ultimate также был назван самым инновационным за счет моторизованной крышки, открывающей медный радиатор для охлаждения. Что касается iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, Зак отмечает, что внутри оба флагмана выглядят впечатляюще, хотя он высказывает замечания по поводу маркетинговой тактики Apple относительно титанового корпуса.

Среди других упомянутых моделей, Google Pixel Fold признан наименее складным смартфоном, а Pixel 7a - самым прочным, в том числе благодаря поликарбонатной задней панели. Видеоролик предоставляет обзор подходов различных производителей к вопросам ремонтопригодности и инноваций, что может помочь пользователям сделать информированный выбор при выборе следующего смартфона.