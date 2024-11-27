В сеть попали реальные изображения Galaxy S25 Ultra

Samsung готовится к запуску серии Galaxy S25, и модель S25 Ultra уже стала объектом множества обсуждений благодаря утечкам и предположениям о её дизайне и характеристиках. Недавно в сеть попал видеоролик, намекающий на смелый дизайн устройства, а теперь появились изображения, которые дают представление о будущем интерфейсе One UI 7 и других функциях нового флагмана.

На утёкших снимках, опубликованных пользователем u/GamingMK через Android Authority, видна нижняя часть Galaxy S25 Ultra. Они подтверждают сохранение привычных элементов: разъём для USB-C, слот для SIM-карты и динамики расположены симметрично. Также видно, что S Pen остался на своём месте, сохранив традиционную функциональность. Это подтверждает стремление Samsung к аккуратному и минималистичному дизайну.

Сообщается, что S25 Ultra получит более закруглённые края, что станет заметным отличием от предыдущих моделей серии. Новый дизайн не только придаёт устройству современный вид, но и улучшает его удобство в использовании, делая смартфон комфортнее для удержания.

Вместе с Galaxy S25 Ultra будет представлена One UI 7 на базе Android 15. Новая версия оболочки предложит более плавные анимации, улучшенную многозадачность, продвинутую интеграцию ИИ и доработанные виджеты. Хотя стабильный релиз One UI 7 ожидается одновременно с запуском смартфона, публичная бета-версия может стать доступна уже в ближайшее время.

Несмотря на существенные обновления, Samsung, похоже, намерена сохранить преемственность дизайна и функций серии Ultra. Упор на эргономику и инновации в интерфейсе может сделать Galaxy S25 Ultra одним из самых привлекательных флагманов в линейке.