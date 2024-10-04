Выпуск RTX 5090 и 5080 состоится в ноябре, намекают цепочки поставок

NVIDIA, похоже, собирается прекратить выпуск и поставки видеокарты GeForce RTX 4080 SUPER в преддверии выхода новых моделей RTX 5090 и RTX 5080.

Ранее мы сообщали, что компания собирается остановить поставки своих топовых видеокарт GeForce RTX 4090 и 4090D, чтобы освободить место для будущих продуктов серии RTX 50. После этого карты RTX 4090 начали пропадать с полок магазинов в Европе, а их цены значительно выросли. Теперь появилась информация, что аналогичная ситуация ожидает и третью флагманскую модель — RTX 4080 SUPER.

Согласно данным из китайских источников Board Channels, NVIDIA планирует завершить производство GeForce RTX 4080 SUPER, которая была выпущена в этом году, уже в этом месяце, а последние поставки будут выполнены в ноябре. Сейчас карта остаётся в наличии, и её цена не подскочила так сильно, как на RTX 4090, которая и до этого стоила выше рекомендованной цены.

Вот как выглядит процесс прекращения производства по нашим данным:

Производство RTX 4090/4090D завершено в сентябре.

Поставки RTX 4090/4090D для AIB закончатся в октябре.

Производство RTX 4080 SUPER закончится в октябре.

Поставки RTX 4080 SUPER для AIB закончатся в ноябре.

Судя по всему, NVIDIA собирается одновременно анонсировать свои новые видеокарты для энтузиастов — GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Эти модели заменят нынешние флагманы RTX 4090 и RTX 4080 SUPER (которая уже сменила обычную RTX 4080 в начале 2024 года).

Характеристики новых видеокарт уже начали просачиваться в сеть, но, вероятно, анонс и фактический запуск в продажу произойдут в разные даты, как это часто бывает у NVIDIA. Ожидается, что официально новые видеокарты покажут на выставке CES в начале 2025 года.