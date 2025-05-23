Вышел Lava Shark 5G: бюджетник с 90 Гц экраном и защитой от влаги

Индийский бренд Lava представил новый бюджетный смартфон Shark 5G — свежее пополнение своего модельного ряда. Устройство получило 6,75-дюймовый IPS-экран с HD+ разрешением и плавной частотой обновления 90 Гц, что нечасто встретишь в этом ценовом сегменте.

В каплевидном вырезе экрана расположилась 5-МП селфи-камера, а на задней панели — 13-МП основной датчик. За безопасность отвечает боковой сканер отпечатков, встроенный в кнопку питания. "Сердцем" устройства стал процессор Unisoc T765 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти (с возможностью расширения).

Особенности Shark 5G:

Защита от брызг и пыли по стандарту IP54

Чистый Android 15 без лишних надстроек

Ёмкий аккумулятор 5000 мАч с 18-ваттной зарядкой

Разъём для наушников 3,5 мм

Доступен в двух цветах — Stellar Gold и Stellar Blue. Цена в Индии составляет 7999 рупий (около $93). Приобрести можно как в фирменном онлайн-магазине Lava, так и в розничных точках по всей стране. Для своей цены Shark 5G выглядит интересным вариантом, особенно благодаря плавному экрану и свежей версии Android.