Xiaomi YU7: новый электрический внедорожник, который хочет переписать правила игры

После успеха седана SU7 Xiaomi представила YU7 — просторный электрический внедорожник, который нацелился на лидеров рынка, включая Tesla Model Y.

YU7 впечатляет размерами: почти 5 метров в длину, 2 метра в ширину и колесной базой 3 метра — это заметно больше Model Y. Доступно 9 цветов, включая ярко-зеленый (вдохновленный колумбийскими изумрудами), оранжевый и металлический титан. В базе — 19-дюймовые колеса, но можно поставить и 20-дюймовые. Вес варьируется от 2140 до 2460 кг в зависимости от комплектации.

Из интересных фишек: скрытые дверные ручки с подсветкой и технология UWB, позволяющая открывать машину и багажник со смартфона.

Внутри — кожа повсюду, передние кресла с «нулевой гравитацией» (откидываются на 123° и имеют 10-точечный массаж), а задние пассажиры получают электроподогрев, регулировку до 135° и 6,68-дюймовый сенсорный экран для управления климатом и мультимедиа.

Но главное — огромная 1,1-метровая панель HyperVision из трех мини-экранов. Она показывает всё: от скорости до мультимедиа и мониторинга слепых зон. Всё это работает на Snapdragon 8 Gen 3: система загружается за 1,35 секунды, а обновления ставятся «по воздуху» всего за 15 минут.

Моторы и динамика: от быстрого до супербыстрого

Базовая версия (RWD): 235 кВт, 528 Н·м, разгон до 100 км/ч за 5,9 сек, максимум — 240 км/ч.

Pro AWD: 365 кВт, 690 Н·м, 4,27 сек до «сотни», та же максималка.

Max AWD: 508 кВт, 866 Н·м, 3,2 сек до 100 км/ч и рекордные 253 км/ч.

Все версии работают на платформе 800 В, что дает сверхбыструю зарядку (до 620 км за 15 минут).

RWD: 96,3 кВт·ч (LFP), 835 км по циклу CLTC.

Pro AWD: тот же аккумулятор, но 770 км.

Max AWD: 101,7 кВт·ч (NCM), 760 км.

Для сравнения: у Tesla Model Y в Китае — максимум 719 км.

Безопасность и автопилот

Чип Nvidia Drive AGX Thor (700 TOPS) для автономного вождения.

Пневмоподвеска, стальной каркас 2200 МПа и алюминиевая рама.

Лидары, 4D-радары и камеры с ALD-покрытием.

Дебют отложили из-за дополнительных проверок после инцидента с тестовым авто.

Официальные цифры объявят в июле 2025-го, но слухи о старте от 199 000 юаней (≈24 900 €) CEO опроверг. Выход YU7 — прямой вызов Tesla Model Y, чьи продажи в Китае упали почти на 20% за первые 4 месяца 2025 года. Компания уже доказала, что умеет делать электрокары: седан SU7 собрал 258 000 заказов с марта 2024-го и вывел Xiaomi в топ-8 мировых продавцов BEV. Если YU7 повторит успех, Tesla придется серьезно нервничать.