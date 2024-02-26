Знаменитый стресс-тест Furmark обновился до второй версии

Популярный инструмент для стресс-тестирования и бенчмаркинга графических процессоров, известный как Furmark 2, вернулся с обновленным пользовательским интерфейсом и расширенной аппаратной поддержкой, позволяющей максимально задействовать возможности GPU.

Новая версия FurMark 2.1.0 вышла спустя 16 лет после дебюта оригинальной версии и включает значительные изменения, начиная с расширенной поддержки операционных систем. FurMark 2.1.0 теперь совместим с 32-битными и 64-битными версиями Windows, а также с 64-битным Linux. Разработчики также обещают выпустить версии для Raspberry Pi и macOS. Самым крупным изменением стало внедрение нового графического интерфейса, созданного с использованием GeeXLab и поддерживаемого GeeXLab SDK.

В новой версии FurMark 2.1.0 добавлена поддержка новых 3D API, включая OpenGL 3.2 и Vulkan 3.1. Интерфейс также был переработан для улучшения удобства чтения результатов бенчмаркинга и тестов. Кроме того, эта версия обеспечивает совместимость с последними моделями графических процессоров, включая недавно выпущенные модели GeForce RTX 40 SUPER.

Исправлена ​​ошибка отображения видеокарт с длинным именем в OSI (On Screen Information).

Добавлена ​​мощность в ваттах при подаче оценок для графических процессоров NVIDIA.

Добавлена ​​демо-версия FurMark Knot в OpenGL и Vulkan.

Улучшено использование следующих параметров командной строки:

--benchmark, --max-time и --max-frames.

Теперь они работают правильно.

--benchmark, --max-time и --max-frames. Теперь они работают правильно. Отправка результатов отключена, если рендерер работает слишком медленно (1 кадр менее чем за 60 секунд) или если обнаружен поддельный результат (количество баллов и средняя частота кадров не совпадают).

(Windows) Плагин мониторинга графического процессора: добавлена ​​поддержка GeForce RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER.

(Windows) обновлено до версии GPU-Z 2.57.

(Windows) обновлено с помощью GPU Shark2 2.1.0

обновлено с помощью библиотек GeeXLab 0.57.0

В целом, FurMark 2.1.0 представляет собой значительное обновление, делающее его более современным и удобным инструментом для тестирования графических процессоров.