Bandai Namco исправила зависания компиляции шейдеров в Tekken 8

Bandai Namco запустила фазу закрытого бета-тестирования Tekken 8, и, похоже, устранила заикания при компиляции внутриигровых шейдеров.
Когда вы впервые запускаете игру, Tekken 8 скомпилирует большую часть своих шейдеров в фоновом режиме. За это время загрузка вашего процессора возрастет до 100%. Хорошая новость заключается в том, что эта процедура компиляции шейдера не продлится долго. Речь идёт о секундах, а не о минутах. К сожалению, при выборе персонажа все еще возникают некоторые проблемы. Но, честно говоря, эти заикания не имеют большого значения. Также стоит отметить, что на вашу игровую производительность может влиять компьютерная система вашего противника, а также ваша задержка.
Bandai Namco выпустит Tekken 8 26 января 2024 года.
Мда, дефолтная ситуация каждой игры на UE, начало выпустить игру с убогой компиляцией шейдеров, а потом исправить её, разрабы на своих ошибках никогда не учаться.