Датамайнеры раскрыли главный секрет сюжета в Tekken 8 ©

Сюжетный режим Tekken 8, следуя канону всей серии, продолжит эпическую сагу о внутреннем противостоянии семьи Мисима и Кадзама. Результатом семейных разборок в прошлой части файтинга стала смерть одного из культовых персонажей франшизы - Хэйхати Мисима, и, похоже, он больше не вернется. Датамайнерам удалось изучить взломанную версию Tekken 8 для закрытой беты и разгадать главный секрет сюжета продолжения.

Внимание, далее в материале следуют критические спойлеры. Несмотря на то, что это неподтвержденная информация, она может испортить впечатление от полной версии игры.

Итак, согласно наблюдениям датамайнеров, весь секрет сюжетного режима Tekken 8 строится вокруг новой героини по имени Рейна (Reina). Она сыграет ключевую роль в сюжетном режиме и напрямую повлияет на финальное противостояние Кадзуи и Дзина. Девушка является третьим ребенком Хэйхати, а значит, и наследницей всей семьи Мисима. Боевые приемы Рейны во многом основаны на стиле Хэйхати, поэтому она станет не только сюжетной заменой этого персонажа, но и геймплейной также.

Помимо всего прочего, в файлах игры были найдены приемы Мардука. Поэтому поклонники серии могут ждать возвращение еще одного любимого персонажа.