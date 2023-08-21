на главную
об игре
Tekken 8 TBA
7.6 96 оценок

Датамайнеры раскрыли главный секрет сюжета в Tekken 8

©
Gutsz
Новости

Сюжетный режим Tekken 8, следуя канону всей серии, продолжит эпическую сагу о внутреннем противостоянии семьи Мисима и Кадзама. Результатом семейных разборок в прошлой части файтинга стала смерть одного из культовых персонажей франшизы - Хэйхати Мисима, и, похоже, он больше не вернется. Датамайнерам удалось изучить взломанную версию Tekken 8 для закрытой беты и разгадать главный секрет сюжета продолжения.

Внимание, далее в материале следуют критические спойлеры. Несмотря на то, что это неподтвержденная информация, она может испортить впечатление от полной версии игры.

Итак, согласно наблюдениям датамайнеров, весь секрет сюжетного режима Tekken 8 строится вокруг новой героини по имени Рейна (Reina). Она сыграет ключевую роль в сюжетном режиме и напрямую повлияет на финальное противостояние Кадзуи и Дзина. Девушка является третьим ребенком Хэйхати, а значит, и наследницей всей семьи Мисима. Боевые приемы Рейны во многом основаны на стиле Хэйхати, поэтому она станет не только сюжетной заменой этого персонажа, но и геймплейной также.

Помимо всего прочего, в файлах игры были найдены приемы Мардука. Поэтому поклонники серии могут ждать возвращение еще одного любимого персонажа.

7
7
Tekken 8
TBA
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Не знал что поклонники Tekken-а знают что такое сюжет.

6
pomer93

конечно знаем! Это когда дед с батей по пьяни дерутся, а сын периодически вмешивается

0
Mad_cloud

Вот это поворот

3
riptor2012

Давайте уже выпускайте быстрее игру!

3
Gradient_Zero

Сейчас Рейна придёт и мигом решит продолжающийся 30 лет конфликт семьи Мишима

3
Лобо

Много детишек он наделал вроде она это уже 3 ребёнок

1
Shoabbos Shanyazov

А*ует вот бл*т сужетда какой вся тридцатка из-за одной бабой

0