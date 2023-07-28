В Tekken 8 на ПК наблюдаются заикания при компиляции шейдеров ©

Компания Bandai Namco запустила этап закрытого бета-тестирования Tekken 8 для ПК, и порталу DSOG удалось его проверить. Tekken 8 работает на движке Unreal Engine 5, и, к сожалению, на ПК у него наблюдаются серьезные подлагивания при компиляции шейдеров.

Для первых бенчмарков Tekken 8 на ПК использовались AMD Ryzen 9 7950X3D, 32 ГБ DDR5 с частотой 6000 МГц и NVIDIA RTX 4090. Также мы использовали Windows 10 64-bit и драйвер GeForce 536.67.

Поскольку Tekken 8 - это файтинг с множеством бойцов (каждый со своими приемами), то вас ждут много заиканий. Пока вы не сыграете хотя бы с каждым бойцом, будут наблюдаться задержки при компиляции шейдеров. Эти подлагивания могут быть очень неприятными, особенно в разгар боя, из-за чего игра кажется заторможенной. Для файтинга такие задержки компиляции шейдеров непростительны, и команда, ответственная за PC-версию, должна немедленно их исправить.

Если исключить эти подлагивания, то Tekken 8 может работать с частотой 60 кадров в секунду в 4K на NVIDIA GeForce RTX 4090. В 8K RTX 4090 показал частоту кадров 40-60 кадров в секунду.

Tekken 8 поддерживает FSR 2.0 и NVIDIA DLSS на ПК. Однако в игре нет настроек, позволяющих отключить технологию апскейлинга. Это означает, что вам придется использовать одну из них. В настоящее время игра поддерживает Catmull-Rom Bicubic, TAAU, TSR, FSR 1.0, FSR 2.0, NIS и DLSS.