Tenebris: Terra Incognita 2023 г.
5.5 2 оценки

Сложная пошаговая RPG Tenebris: Terra Incognita обзавелась демоверсией в Steam

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monk70
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Tenebris: Terra Incognita — сложная пошаговая ролевая игра в мрачном научно-фантастическом сеттинге. Вам предстоит суровое путешествие по неизведанной планете, кишащей ужасающими монстрами. Задача игрока — спасти человеческую экспедицию с разбившегося корабля «Солярис», преодолевая на пути серьезные препятствия. На ПК в Steam стала доступна демоверсия.

По ходу игры вам будет доступно 23 разных класса со своими уникальными механиками. Мы большие поклонники таких серий, как X-Com, Disciples 2 и HoMM, поэтому мы хотим дать игрокам аналогичный опыт благодаря глубокой настройке персонажей и развитию карьеры.

Авторы рассчитывают выпустить игру в раннем доступе Steam осенью 2023 года, а затем перейти к полноценному релизу.

ПК Трейлеры
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Анонсирована сложная пошаговая RPG Tenebris: Terra Incognita
Анонсирована сложная пошаговая RPG Tenebris: Terra Incognita
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Владимир Кочетов

напомнило Gorky-17

0
сКард

спасибо за новость, загружаю демку.

0
Screamerus

Убожество, хуже 1го фолыча выглядит

-2
Самогонщик натурал

Что начальник графодрочильни тут забыл? Обязательно в играх типа rpg изометрии возникает вот такое вот УБОЖЕСТВО. Что вы сюда лезете?

0