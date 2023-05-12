Сложная пошаговая RPG Tenebris: Terra Incognita обзавелась демоверсией в Steam ©

Tenebris: Terra Incognita — сложная пошаговая ролевая игра в мрачном научно-фантастическом сеттинге. Вам предстоит суровое путешествие по неизведанной планете, кишащей ужасающими монстрами. Задача игрока — спасти человеческую экспедицию с разбившегося корабля «Солярис», преодолевая на пути серьезные препятствия. На ПК в Steam стала доступна демоверсия.

По ходу игры вам будет доступно 23 разных класса со своими уникальными механиками. Мы большие поклонники таких серий, как X-Com, Disciples 2 и HoMM, поэтому мы хотим дать игрокам аналогичный опыт благодаря глубокой настройке персонажей и развитию карьеры.

Авторы рассчитывают выпустить игру в раннем доступе Steam осенью 2023 года, а затем перейти к полноценному релизу.