Сложная пошаговая RPG Tenebris: Terra Incognita обзавелась демоверсией в Steam

Tenebris: Terra Incognita — сложная пошаговая ролевая игра в мрачном научно-фантастическом сеттинге. Вам предстоит суровое путешествие по неизведанной планете, кишащей ужасающими монстрами. Задача игрока — спасти человеческую экспедицию с разбившегося корабля «Солярис», преодолевая на пути серьезные препятствия. На ПК в Steam стала доступна демоверсия.
По ходу игры вам будет доступно 23 разных класса со своими уникальными механиками. Мы большие поклонники таких серий, как X-Com, Disciples 2 и HoMM, поэтому мы хотим дать игрокам аналогичный опыт благодаря глубокой настройке персонажей и развитию карьеры.
Авторы рассчитывают выпустить игру в раннем доступе Steam осенью 2023 года, а затем перейти к полноценному релизу.
напомнило Gorky-17
спасибо за новость, загружаю демку.
Убожество, хуже 1го фолыча выглядит
Что начальник графодрочильни тут забыл? Обязательно в играх типа rpg изометрии возникает вот такое вот УБОЖЕСТВО. Что вы сюда лезете?