В The Texas Chain Saw Massacre не будет ботов ©

Игра The Texas Chain Saw Massacre от Sumo Digital выходит в следующем месяце, и хотя она основана на совершенно другой франшизе ужасов, в ней есть сходство с Friday the 13th: The Game. В асимметричной многопользовательской игре одна из сторон управляет жертвами, которые должны уклониться от убийцы из семьи Сойеров и спастись.

Однако одним из главных отличий от предыдущей игры Gun Interactive является отсутствие ботов и автономной игры. В беседе с MP1st компания пояснила:

Мы не рассматривали возможность использования автономных ботов в этой игре. Мы многому научились на примере Friday the 13th и времени, необходимого для создания подобной функции. Правдоподобные боты в играх отнимают невероятно много времени, и их трудно сделать хорошо. Это значительно сократило бы наши основные игровые возможности, что сказалось бы на общем впечатлении, которое мы хотели создать. В этом и заключалась наша цель. Продвинуть жанр асимметричных ужасов вперед настолько, насколько это возможно. И это исходит из непоколебимой цели - создать уникальный PvP-опыт, погруженный в мир "Техасской резни бензопилой".

Конечно, никогда не говори никогда - боты и оффлайн-игра могут появиться после запуска, в зависимости от спроса.

The Texas Chain Saw Massacre выходит 18 августа на Xbox Series X/S, PS5, PC, Xbox One и PS4, а также в первый день на Game Pass. Gun Interactive подтвердила, что версии для PS5 и Xbox Series X будут иметь режимы производительности и качества 60 FPS и 30 FPS соответственно. Частота кадров для консолей предыдущего поколения пока не подтверждена.