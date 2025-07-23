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The Expanse: Osiris Reborn 2027 г.
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица
8.4 87 оценок

Студия Owlcat Games поддержала инициативу Stop Killing Games

RedDay13 RedDay13

Студия Owlcat Games, создатели Pathfinder: Kingmaker, Warhammer 40,000: Rogue Trader и будущей The Expanse: Osiris Reborn, официально присоединилась к инициативе Stop Killing Games. В своём обращении команда отметила, что считает крайне важным обеспечивать доступ к играм независимо от срока их давности.

Мы стремимся к получению отличных впечатлений, независимо от того, сколько времени прошло с момента выхода игры. Каждый игрок заслуживает постоянного доступа к тому, за что он заплатил. Узнайте больше об инициативе Stop Killing Games и поделитесь своими мыслями.

Движение Stop Killing Games выступает против практики отключения цифровых продуктов, за которые пользователи уже заплатили. На фоне всё чаще встречающихся случаев, когда игры становятся недоступными из-за закрытия серверов, всё больше разработчиков и геймеров поддерживают идею сохранения видеоигрового наследия.

22
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Niko71790

словом-то поддержать может кто угодно, но если конкретный спец сядет и посчитает сколько это стоит соскочат большинство, скорее всего

но конкретно сейчас совокоты молодцы

4
Summor Ner

Наши слоняры.👍

1
ArTeryS

Даже не сомневался в данной студии. Последние их игры были отменными. Новые проекты тоже выглядят крайне интересными

1
Kaizer-Soze

Красавцы!

1
Jesse Faden

Ну и отлично, игры должны жить и быть доступны игрокам даже после закрытия официальный серверов