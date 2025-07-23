Студия Owlcat Games поддержала инициативу Stop Killing Games

Студия Owlcat Games, создатели Pathfinder: Kingmaker, Warhammer 40,000: Rogue Trader и будущей The Expanse: Osiris Reborn, официально присоединилась к инициативе Stop Killing Games. В своём обращении команда отметила, что считает крайне важным обеспечивать доступ к играм независимо от срока их давности.

Мы стремимся к получению отличных впечатлений, независимо от того, сколько времени прошло с момента выхода игры. Каждый игрок заслуживает постоянного доступа к тому, за что он заплатил. Узнайте больше об инициативе Stop Killing Games и поделитесь своими мыслями.

Движение Stop Killing Games выступает против практики отключения цифровых продуктов, за которые пользователи уже заплатили. На фоне всё чаще встречающихся случаев, когда игры становятся недоступными из-за закрытия серверов, всё больше разработчиков и геймеров поддерживают идею сохранения видеоигрового наследия.