Ведущий дизайнер с энтузиазмом оценил переиздание The Last of Us Part 2: "Команда очень старалась!"

Арнальдо Лисеа, ведущий дизайнер The Last of Us Part 2 Remastered, заявил, что он в восторге от переиздания, анонсированного в последние часы компанией Naughty Dog, и в своем сообщении в Twitter объяснил, почему мы тоже должны быть в этом заинтересованы.

Команда очень старалась, чтобы добавить в это переиздание как можно больше ценного. Если вы любите наши бои в песочнице, то вам понравится режим No Return. Это очень весело!

Кроме того, "закулисные материалы Lost Levels позволяют взглянуть на процесс разработки игры. И, наконец, ключевой арт, созданный Дэвидом Блаттом, с затонувшим городом на заднем плане, просто потрясает!".

Анонсированная вчера The Last of Us Part 2 Remastered выйдет 19 января следующего года на PS5, причем те, кто уже владеет версией для PS4, смогут приобрести ее за 10 долларов.

Ремастер The Last of Us Part 2 Remastered вызвал жаркие споры в социальных сетях: некоторые пользователи поставили под сомнение решение о выпуске ремастера спустя всего три года после выхода игры.