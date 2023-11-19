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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
6 1 870 оценок

Ведущий дизайнер с энтузиазмом оценил переиздание The Last of Us Part 2: "Команда очень старалась!"

butcher69
Новости

Арнальдо Лисеа, ведущий дизайнер The Last of Us Part 2 Remastered, заявил, что он в восторге от переиздания, анонсированного в последние часы компанией Naughty Dog, и в своем сообщении в Twitter объяснил, почему мы тоже должны быть в этом заинтересованы.

Команда очень старалась, чтобы добавить в это переиздание как можно больше ценного. Если вы любите наши бои в песочнице, то вам понравится режим No Return. Это очень весело!

Кроме того, "закулисные материалы Lost Levels позволяют взглянуть на процесс разработки игры. И, наконец, ключевой арт, созданный Дэвидом Блаттом, с затонувшим городом на заднем плане, просто потрясает!".

Анонсированная вчера The Last of Us Part 2 Remastered выйдет 19 января следующего года на PS5, причем те, кто уже владеет версией для PS4, смогут приобрести ее за 10 долларов.

Ремастер The Last of Us Part 2 Remastered вызвал жаркие споры в социальных сетях: некоторые пользователи поставили под сомнение решение о выпуске ремастера спустя всего три года после выхода игры.

-19
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Lanre V

Когда там переиздание Человека-паука 2 намечается? Пора бы уже, судя по этому ремастеру.

3
Евгений Кондратенко

Там такое не прокатит. Эта игра и так на PS5. На что её переиздавать? С PS5 на PS5?))

1
Deniss Petrenko Евгений Кондратенко

Готовят для PS5 Pro

-1
Lanre V Евгений Кондратенко

Нет предела совершенствованию! Заменяем пару фильтров, изменяем настройки контрастности, пару фоточек команды создателей ремастера и немного концепт-арта - с вас $15, распишитесь.

2
Евгений Кондратенко Deniss Petrenko

Это глупость, на Pro версии консолей запускаются те же самые игры. Во времена PS4 Pro ведь небыло отдельных дисков под Pro версии консолей.

1
Deniss Petrenko Евгений Кондратенко
Это глупость

Да, но учитывая, что они сделали ремастер игры. Которой 3 года можно ожидать чего угодно)

1
Никому ничего

Очень стараться - это не значит хорошо сделать. А учитывая то, что старания "толерантно посвященных" носят весьма своеобразный оттенок - такие труды только лишь усугубляют.

1
StrelitziaReg

Когда была с ластухой один ремастер когда тупо сделали версию под пс4 с улучшениями минимальными , все были довольнв и никто не вонял . Тут очевидно что был бы такой шаг логический на закате пс4 сделать оригинал и ремастер на пс5 ( и пк в будущем )

1
h1fter

10$ за ремастер для владельцев оригинала в магазине плейстейшн?что же там за ремастер такой,если там есть игры за 30$ которые выглядят как поделка школьника на юнити

Спойлер

https://www.twitch.tv/honeymad/v/1980107604?sr=a&t=1138s

1
Omnia Smirnow

Получи Решейд за 10 баксов и розпишись.

1
tvorog8088

Очень старались создавать видимость деятельности)))

1
Omnia Smirnow
Команда очень старалась!

Над чем, собственно?

1
Кей Овальд

Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.

1
Tommy.
0
Adamantokha_00

Видимо ремастер стал полным посмешищем , в лице - Геймера ! Как говориться , что " Не все коту масленица" -))))

0
ka4o4ek

Хомячкам впаривают лапшу.

0
inkomniak

Я бы приобрел 😌

-2
Евгений Кондратенко

Sony просто неправильно выбрали подзаголовок к игре. Это скорее Director's Cut нежели ремастер. Это просто перевыпуск игры на новую платформу в виде нативной версии. Тут не надо ждать изменений в графике, да и что там менять. Там картинка вау даже на PS4. Качество моделей, текстур и анимаций вообще до сих пор чуть ли не эталон. Особенно мне понравились бесшовные переходы из геймплея в катсцены и наоборот. Загрузки ты видишь только если персонаж погиб и грузится чекпоинт. Если бы в этой игре некоторые эффекты освещения перевели с апроксимации на трассировку, то да. Это бы стоило названия Remastered. Но тут просто переиздание с прикрученными фишками Dualsense и быстрыми загрузками. Если эта игра выйдет на РС, а это я уверен лишь вопрос времени, то я хочу только оптимизации. Посмотрим, извлекла ли Sony урок из провального запуска 1 части.

-5
kaisgrady

Портом займутся те же индусы, что портировали первую игру и там все будет крайне хреново, можешь скринить. Насчет ремастера да, не ремастер а херня ссаная, так и будем называть вещи своими именами, что б люди понимали это и мало ли перестали покупать. Хотя вряд ли.

-2
Евгений Кондратенко kaisgrady

Не индусы, а самые настоящие гомосеки из Iron Galaxy. У них на сайте куча фотографий во всей красе))) Неудивительно, что у них все порты через жопу))

1
kaisgrady Евгений Кондратенко

Ндаа поняятно. Куда бы эти разноцветные не лезли, везде на выходе получается дерьмо. У них все через жопу) Не знаю, кому это надо и зачем, но они даже убытки готовы терпеть ради вот этого вот. Сжег бы там все, реально, достало.

0