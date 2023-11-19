Ведущий дизайнер с энтузиазмом оценил переиздание The Last of Us Part 2: "Команда очень старалась!"

Арнальдо Лисеа, ведущий дизайнер The Last of Us Part 2 Remastered, заявил, что он в восторге от переиздания, анонсированного в последние часы компанией Naughty Dog, и в своем сообщении в Twitter объяснил, почему мы тоже должны быть в этом заинтересованы.
Команда очень старалась, чтобы добавить в это переиздание как можно больше ценного. Если вы любите наши бои в песочнице, то вам понравится режим No Return. Это очень весело!
Кроме того, "закулисные материалы Lost Levels позволяют взглянуть на процесс разработки игры. И, наконец, ключевой арт, созданный Дэвидом Блаттом, с затонувшим городом на заднем плане, просто потрясает!".
Анонсированная вчера The Last of Us Part 2 Remastered выйдет 19 января следующего года на PS5, причем те, кто уже владеет версией для PS4, смогут приобрести ее за 10 долларов.
Ремастер The Last of Us Part 2 Remastered вызвал жаркие споры в социальных сетях: некоторые пользователи поставили под сомнение решение о выпуске ремастера спустя всего три года после выхода игры.
Когда там переиздание Человека-паука 2 намечается? Пора бы уже, судя по этому ремастеру.
Там такое не прокатит. Эта игра и так на PS5. На что её переиздавать? С PS5 на PS5?))
Готовят для PS5 Pro
Нет предела совершенствованию! Заменяем пару фильтров, изменяем настройки контрастности, пару фоточек команды создателей ремастера и немного концепт-арта - с вас $15, распишитесь.
Это глупость, на Pro версии консолей запускаются те же самые игры. Во времена PS4 Pro ведь небыло отдельных дисков под Pro версии консолей.
Да, но учитывая, что они сделали ремастер игры. Которой 3 года можно ожидать чего угодно)
Очень стараться - это не значит хорошо сделать. А учитывая то, что старания "толерантно посвященных" носят весьма своеобразный оттенок - такие труды только лишь усугубляют.
Когда была с ластухой один ремастер когда тупо сделали версию под пс4 с улучшениями минимальными , все были довольнв и никто не вонял . Тут очевидно что был бы такой шаг логический на закате пс4 сделать оригинал и ремастер на пс5 ( и пк в будущем )
10$ за ремастер для владельцев оригинала в магазине плейстейшн?что же там за ремастер такой,если там есть игры за 30$ которые выглядят как поделка школьника на юнити
https://www.twitch.tv/honeymad/v/1980107604?sr=a&t=1138s
Получи Решейд за 10 баксов и розпишись.
Очень старались создавать видимость деятельности)))
Над чем, собственно?
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
Видимо ремастер стал полным посмешищем , в лице - Геймера ! Как говориться , что " Не все коту масленица" -))))
Хомячкам впаривают лапшу.
Я бы приобрел 😌
Sony просто неправильно выбрали подзаголовок к игре. Это скорее Director's Cut нежели ремастер. Это просто перевыпуск игры на новую платформу в виде нативной версии. Тут не надо ждать изменений в графике, да и что там менять. Там картинка вау даже на PS4. Качество моделей, текстур и анимаций вообще до сих пор чуть ли не эталон. Особенно мне понравились бесшовные переходы из геймплея в катсцены и наоборот. Загрузки ты видишь только если персонаж погиб и грузится чекпоинт. Если бы в этой игре некоторые эффекты освещения перевели с апроксимации на трассировку, то да. Это бы стоило названия Remastered. Но тут просто переиздание с прикрученными фишками Dualsense и быстрыми загрузками. Если эта игра выйдет на РС, а это я уверен лишь вопрос времени, то я хочу только оптимизации. Посмотрим, извлекла ли Sony урок из провального запуска 1 части.
Портом займутся те же индусы, что портировали первую игру и там все будет крайне хреново, можешь скринить. Насчет ремастера да, не ремастер а херня ссаная, так и будем называть вещи своими именами, что б люди понимали это и мало ли перестали покупать. Хотя вряд ли.
Не индусы, а самые настоящие гомосеки из Iron Galaxy. У них на сайте куча фотографий во всей красе))) Неудивительно, что у них все порты через жопу))
Ндаа поняятно. Куда бы эти разноцветные не лезли, везде на выходе получается дерьмо. У них все через жопу) Не знаю, кому это надо и зачем, но они даже убытки готовы терпеть ради вот этого вот. Сжег бы там все, реально, достало.