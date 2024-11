Дата выхода The Thing: Remastered, возможно, просочилась

Похоже, что The Thing: Remastered выйдет в четверг, 5 декабря. The Thing: Remastered — это ремастеринговая версия видеоигры 2002 года, основанная на классическом научно-фантастическом фильме ужасов Джона Карпентера The Thing. The Thing стала хитом, когда вышла в 2002 году, и многие хвалили ее как одну из лучших игр ужасов на выживание той эпохи.

Учитывая коммерческий успех видеоигры The Thing, неудивительно, что возник спрос на ее ремастеринг для современных платформ. Nightdive Studios взялась за ремастеринг The Thing, пообещав выпустить игру до конца года. Поскольку 2024 год уже почти закончился, конкретная дата релиза не объявлена. Однако, похоже, что кота выпустили из мешка.

Недавно Xbox опубликовала пост, в котором рассказала о предстоящих играх для своих платформ. Как заметил Pure Xbox, в посте указана дата релиза The Thing: Remastered — 5 декабря, а также подтверждено, что игра оптимизирована для консолей Xbox Series X/S и поддерживает Smart Delivery. Вполне возможно, что эта дата релиза неточная, но также есть вероятность, что это действительно дата релиза The Thing: Remastered. Поскольку 5 декабря уже не за горами, фанатам не придется долго ждать, чтобы узнать.