Thief Simulator VR получила новое дополнение ©

Вторая глава популярного Thief Simulator VR: Greenview Street для Meta Quest 2 уже доступна. DLC Richie R. Street продолжает историю первой главы и представляет совершенно новый, более крупный и богатый район, охраняемый новыми жильцами с обновленным и улучшенным ИИ персонажей.

Thief Simulator VR: Greenview Street вышла 7 июля 2022 года и была принята очень положительно. Этот первоначальный выпуск был первой частью запланированной трилогии, а новое DLC Richie R. Street продолжило сюжет первой части. Игроки снова берут на себя роль мелкого грабителя, освобожденного из тюрьмы семьей Ломбарди. На следующих уровнях вашей воровской карьеры вас проведет ваш наставник Винни.

Уже исследовав пригородную Гринвью-стрит, наш главный герой отправляется в совершенно новую локацию, населенную состоятельными людьми. Роскошная улица Ричи Р. Стрит.

Новая карта DLC даже больше, чем улица Гринвью. Он расширяет игровую область более чем в два раза по сравнению с оригинальной игрой. Карта Ричи Р. Стрит наполнена роскошными поместьями и дорогой добычей. Плюс новые персонажи, премиумные автомобили и повышенная безопасность; охранники, камеры, сигнализация и высокие заборы — все это бросит вызов навыкам игрока.

Трилогия Thief Simulator VR завершится DLC Industrial Street, но студия планирует выпустить дополнительные DLC и обновления, которые будут включать новые карты и новые миссии помимо основного сюжета. Новые DLC выйдут позже в этом году.