Throne and Liberty 2023 г.
7 84 оценки

Новые скриншоты демонстрируют различные функции Throne and Liberty

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Procy_on
Новости

По мере продолжающегося закрытого бета-теста Throne and Liberty в Южной Корее в сети появляется все больше геймплейных кадров. Несколько дней назад мы увидели различные фрагменты игрового процесса, а сегодня у нас есть еще одно, которое, по сути, демонстрирует нарезку нескольких скриншотов.

Предыдущие догадки подтвердились. В Throne and Liberty есть функция автоматического PvE-боя, которая здесь называется "Астральная охота". В игре также есть боевой пропуск, что в наши дни это уже неудивительно.

Скриншоты
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Dmitriy9997

Понятно. Еще одна игра из списка ожидаемых улетает в помойку

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Indigo Night

Древо навыков у оружия - прикольная фича. Интересно глянуть на данжи и ворлдбоссов.

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