Новые скриншоты демонстрируют различные функции Throne and Liberty ©

По мере продолжающегося закрытого бета-теста Throne and Liberty в Южной Корее в сети появляется все больше геймплейных кадров. Несколько дней назад мы увидели различные фрагменты игрового процесса, а сегодня у нас есть еще одно, которое, по сути, демонстрирует нарезку нескольких скриншотов.

Предыдущие догадки подтвердились. В Throne and Liberty есть функция автоматического PvE-боя, которая здесь называется "Астральная охота". В игре также есть боевой пропуск, что в наши дни это уже неудивительно.