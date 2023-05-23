Новые скриншоты демонстрируют различные функции Throne and Liberty

По мере продолжающегося закрытого бета-теста Throne and Liberty в Южной Корее в сети появляется все больше геймплейных кадров. Несколько дней назад мы увидели различные фрагменты игрового процесса, а сегодня у нас есть еще одно, которое, по сути, демонстрирует нарезку нескольких скриншотов.
Предыдущие догадки подтвердились. В Throne and Liberty есть функция автоматического PvE-боя, которая здесь называется "Астральная охота". В игре также есть боевой пропуск, что в наши дни это уже неудивительно.
Понятно. Еще одна игра из списка ожидаемых улетает в помойку
Древо навыков у оружия - прикольная фича. Интересно глянуть на данжи и ворлдбоссов.