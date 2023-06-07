Throne and Liberty посетит Summer Game Fest 2023 ©

В сети появился тизер Throne and Liberty, анонсирующий "присутствие" игры на Summer Game Fest 2023.



Помимо полноценного трейлера, анонсирующего глобальный релиз игры, мы, вероятно, узнаем даты бета-тестирования и, возможно, даже официальную дату выхода (пока известно лишь, что TL выйдет во второй половине года).

Throne and Liberty является продуктом NCSoft (Lineage 2, Aion, Blade & Soul) и будет издана Amazon Games (Lost Ark, New World).

Throne and Liberty - это free-to-play MMORPG, действие которой разворачивается в огромном мире Солизиума с динамичным окружением, массовым PvPvE-геймплеем, где персонаж игрока может трансформироваться в существ, сражающихся в битвах на суше, море и в воздухе.

Несмотря на ранее сильные ожидания, игре уже пророчат провал. Подробнее здесь.