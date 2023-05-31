Уютная песочница Tinkertown доберется до релиза после нескольких лет в раннем доступе ©

Thunderful совместно с Headup поделились приятными вестями, ведь уже совсем скоро их детище в виде многопользовательской песочницы Tinkertown доберется до официального релиза. Проект вышел в стадии раннего доступа на площадке Steam еще в конце 2020 года, а теперь он готов получить патч под номером 1.0 уже 22 июня этого года.

Главный разработчик Джулиан Райнарц заявил:

После отличного приема и отзывов, которые мы получили во время раннего доступа Tinkertown, мы усердно работали над финальным продуктом и с нетерпением ждем, когда вы сможете испытать это приключение с друзьями или в одиночку. Tinkertown стартует 22 июня 2023 года на ПК (Steam), а позже появится на консолях.

Кроме того, вместе с релизом в Steam игра сразу пройдет верификацию для платформы SteamDeck, дабы фанаты проекта могли окунуться в захватывающие приключения в портативном режиме.

Разработчики описывают свой проект как оригинальную многопользовательскую песочницу. Игрокам предстоит обзавестись лопатой, киркой, кузничным молотом и другими инструментами, дабы начать добывать полезные ресурсы в мире Tinkertown. Искателей приключений ожидает волшебная страна, где только фантазия ограничивает творческие порывы. "Постройте собственное селение — пройдите путь от маленьких хижин до городков и грандиозных замков".