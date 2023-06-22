Вышла полная версия многопользовательской песочницы Tinkertown ©

Thunderful и Headup полностью запустили мистическую многопользовательскую песочницу Tinkertown сегодня на ПК. В игре есть поддержка Steam Deck, многопользовательская онлайн-игра для более чем 4 игроков, и в будущем она появится на консолях. Вас ждет волшебное место, наполненное добычей, опасностью и творчеством. Наслаждайтесь всем этим с друзьями или откройте для себя мир в одиночку, создавая свою собственную деревню - от маленьких лачуг до впечатляющих замков и возвышающихся поселков, дайте волю своему воображению.

Tinkertown — это освежающее многопользовательское приключение в песочнице. Насладитесь прекрасной пиксельной графикой ручной работы и уникальными биомами, в которых можно заблудиться, когда вы входите в глубины Мистических лесов, бродите по Великим пустыням и бросаете вызов ледяной тундре. Собирайте ресурсы, исследуя этот процедурно сгенерированный мир, чтобы создавать инструменты, оружие, мебель и даже строить здания.

Среди новых функций этого релиза — журнал, который будет сопровождать вас в вашем эпическом приключении, показывающий неигровых персонажей, достижения и квесты — весь прогресс квестов и награды распределяются между игроками на сервере, что означает, что каждый может получать заслуженные награды. Еще одна новая функция представляет собой установление взаимопонимания с неигровыми персонажами путем выполнения квестов и улучшения их домов украшениями, которые им нравятся, что принесет игрокам дополнительные награды. Журнал также содержит рецепты и ресурсы, найденные во время ваших путешествий, с подсказками, ведущими к новым открытиям, а также Бестиарий, в котором показаны все монстры, с которыми вы столкнулись, где их найти, когда их найти и их особые знания.

В то время как поверхностный мир в основном мирный, только самые смелые исследователи войдут в зловещие подземелья, разбросанные по всему миру, и победят ужасы, живущие внутри. В этих подземельях вы найдете ранее встречавшихся врагов в совершенно новой форме, а также совершенно нового конечного босса, где тех, кто осмелится столкнуться с преступным миром, ждет эпическая добыча. После релиза планируется добавить больше контента, например, дополнительный биом, множество предметов и даже больше подземелий.