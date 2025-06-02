Рэнди Питчфорд снова разозлил фанатов Borderlands

Генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд снова вызвал настоящий шторм среди геймеров, на этот раз направив противоречивое послание «чувствительным к цене» фанатам, которые, к слову, в долгу перед ним не остались. В своем очередном посте в соцсетях Рэнди Питчфорд предложил геймерам бесплатно загрузить Tiny Tina's Wonderlands из Epic Games Store в качестве «подарка» для тех, кому не по карману цена в $80 за грядущую Borderlands 4. Правда, сделал он это в несколько злонамеренной манере.
В своем посте он написал слово «БЕСПЛАТНО» большими буквами четыре раза, злонамеренно продолжая перепалку с особо чувствительными игроками касательно высоких цен на игру:
Для наших истинных поклонников, которые могут быть чувствительны к цене, потрясающая и невероятно веселая игра Tiny Tina's Wonderlands на этой неделе БЕСПЛАТНА в Epic Games Store. Воспользуйтесь этим БЕСПЛАТНЫМ подарком, скачав свою БЕСПЛАТНУЮ копию здесь, БЕСПЛАТНО.
Пост был задуман как жест доброй воли, но многие игроки восприняли его как нечто снисходительное и оторванное от реальности:
Вы просто не можете взять назад тот факт, что вы были абсолютно глухи к тому, что происходит с окружающими вас людьми. Мы здесь боремся за выживание, Рэнди.
Мужик, заткнись уже. Нет никаких причин, чтобы игры стоили $80, особенно если это будет что-то на уровне Borderlands 3 или того кошмарного фильма.
Ранее Питчфорд стал объектом критики, заявив, что «настоящие фанаты найдут способ купить игру, даже по цене $80». Впоследствии он попытался объяснить, что не он устанавливает цены, но все равно открыто защищал высокую стоимость Borderlands 4. В ответ на дальнейшую критику он написал:
Существуют люди, у которых есть готовое к игре оборудование, которые хотят играть в отличные игры, но не могут позволить себе новую ААА-игру прямо сейчас. И вот у нас есть один из лучших шутеров последних пяти лет, который можно получить бесплатно».
Впрочем, геймеры на этот рассказ не купились:
Говорить «чувствительный к цене», будучи генеральным директором компании, в контексте ценника в $80, когда многие из ваших фанатов едва могут оплатить счета за жилье и еду, - это действительно безумное заявление.
Всего за неделю до «настоящей фанатской акции» Питчфорд предложил игрокам сначала поиграть в игру и только потом судить об изменениях в дизайне интерфейса Borderlands 4, включая удаление мини-карты, что также получило противоречивые отзывы. Геймеры - народ памятливый, и даже самых лучших изменений может оказаться мало, если разработчик разозлит своих фанатов.
Релиз Borderlands 4 запланирован на 12 сентября.
Я его прощаю, главное что игры хорошие делает
Такое мог написать только школо-дегенерат.
Если б я не мог оплатить счета за жилье и еду (ака фундаментальные и базовые потребности любого взрослого человека), то я бы меньше всего думал за игрульки и их ценник.
Склонен думать, что это связано с контекстом в духе «если вы истинный фанат, то найдёте, как решить этот вопрос». Подобное было с «Диаблой», мол, если для вас дорого, то просто найдите ещё работу. Иными словами, манипуляция в духе «все, кто недоволен и критикует, не их фанаты, а хейтеры». Подход в духе «Мышиного дома», который заявлял, что у них чудесные фильмы и сериалы, а в их провалах виноваты мужчины, которые не согласны с их виденьем.
Виноват не Прачет, а Ниндендо котороые и впровадили 80+ после чего за ними и подтянулись все остальные.
А давай разберем контекст нытья данного школо-дегенерата. 80$ дорого - потому как многие из ваших фанатов едва могут оплатить счета за жилье и еду.
А что не дорого? 60$ за игру? Тоесть 20$ хватает что бы оплатить месячную ренту и еще на хлебушек хватит?
Я тут на стороне генерального. Нечего жрать и живешь в коробке? О каких играх в день выхода по фул прайсу ты бредишь, дружочек? А если ломка, то играй бесплатные раздачи или жди три года скидок на улучшенное пропатченное издание со всеми ДЛС. Но не ной. А если хочешь поныть то иди к первым кто впровадил сей дивный тренд и не лицемерь.
Ну да ,ведь бедные люди не заслуживают права себя как то порадовать, ну да.
Гм, пока либерахи мычат, что 80 баксов на западле не деньги, настоящие игроки с запада пишут вот это. Опять чьи то маняфантазии не состыковались с реальностью.
Кто эти "настоящие" игроки? 2.5 безденежные калеки вроде тебя? Не смеши. % ворья вроде тебя на западе в разы меньше.
А кто тебе дал право оскорблять? Ты его хорошо знаешь и уверен что он вор? Ты правила сайта хорошо читал? Дать ссылочку?
Сказочный персонаж. Бесить своих клиентов, причём специально, — это пик полёта профнепригодности. А теперь предположим чисто гипотетически, что продажи новой «Борды» провалятся. Кто будет виноват? Токсичные геймеры? Допустим, но почему они так себя повели? А потому что у одного дегенерата слишком длинный язык. Может, надо уже научиться фильтровать речь? Смотрю, многие руководители слишком оторвались от реальности, забывая о том, какая судьба постигла «Вайлд Гвард» и «Редфол», известный в народе как «Редфеил». И это мы ещё не вспомнили «Варкрафт рефордж», который также обласкала народная молва, окрестив его «Варкрафт Рефанд».
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Говорить «чувствительный к цене», будучи генеральным директором компании, в контексте ценника в $80, когда многие из ваших фанатов едва могут оплатить счета за жилье и еду, - это действительно безумное заявление.
Епт, когда нечего жрать, нет электричества, воды, то в первую очередь надо переживать, что игру не купил
Его походу увольнять придется.
Кто ж его уволит? Он же памятник! В смысле шеф конторы!
Котик тоже шефом был, а Бичфорда есть за что
У каждого начальника есть свой начальник. У CEO это совет директоров. У них это акционеры.
Сам себе могилу роет. Ну и даун.
Они реально не просекают ситуацию там на верху, мужик продолжает закапывать себя.
Да себя то пусть закапывает, но проблема в том, что яма такой глубины утащит за собой не только его, но и студия может покоситься в сторону ямы.
Я тут погуглил и оказывается Питчфорд вот так закапывает чуть ли ни каждый проект, к которому он имеет отношение. Он и третью борду оправдывал, в том числе и за эксклюзивность для эпиков и фильм и до этого ещё всякое.
Ну учитывая сам Borderlands где эпотаж норма я не удивлен. Как-то случайно увидел фильм Borderlands.
Рвотных позывов не было? Я только от одного ролика блеванула.