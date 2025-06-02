Рэнди Питчфорд снова разозлил фанатов Borderlands

Генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд снова вызвал настоящий шторм среди геймеров, на этот раз направив противоречивое послание «чувствительным к цене» фанатам, которые, к слову, в долгу перед ним не остались. В своем очередном посте в соцсетях Рэнди Питчфорд предложил геймерам бесплатно загрузить Tiny Tina's Wonderlands из Epic Games Store в качестве «подарка» для тех, кому не по карману цена в $80 за грядущую Borderlands 4. Правда, сделал он это в несколько злонамеренной манере.

В своем посте он написал слово «БЕСПЛАТНО» большими буквами четыре раза, злонамеренно продолжая перепалку с особо чувствительными игроками касательно высоких цен на игру:

Для наших истинных поклонников, которые могут быть чувствительны к цене, потрясающая и невероятно веселая игра Tiny Tina's Wonderlands на этой неделе БЕСПЛАТНА в Epic Games Store. Воспользуйтесь этим БЕСПЛАТНЫМ подарком, скачав свою БЕСПЛАТНУЮ копию здесь, БЕСПЛАТНО.

Пост был задуман как жест доброй воли, но многие игроки восприняли его как нечто снисходительное и оторванное от реальности:

Вы просто не можете взять назад тот факт, что вы были абсолютно глухи к тому, что происходит с окружающими вас людьми. Мы здесь боремся за выживание, Рэнди.

Мужик, заткнись уже. Нет никаких причин, чтобы игры стоили $80, особенно если это будет что-то на уровне Borderlands 3 или того кошмарного фильма.

Ранее Питчфорд стал объектом критики, заявив, что «настоящие фанаты найдут способ купить игру, даже по цене $80». Впоследствии он попытался объяснить, что не он устанавливает цены, но все равно открыто защищал высокую стоимость Borderlands 4. В ответ на дальнейшую критику он написал:

Существуют люди, у которых есть готовое к игре оборудование, которые хотят играть в отличные игры, но не могут позволить себе новую ААА-игру прямо сейчас. И вот у нас есть один из лучших шутеров последних пяти лет, который можно получить бесплатно».

Впрочем, геймеры на этот рассказ не купились:

Говорить «чувствительный к цене», будучи генеральным директором компании, в контексте ценника в $80, когда многие из ваших фанатов едва могут оплатить счета за жилье и еду, - это действительно безумное заявление.

Всего за неделю до «настоящей фанатской акции» Питчфорд предложил игрокам сначала поиграть в игру и только потом судить об изменениях в дизайне интерфейса Borderlands 4, включая удаление мини-карты, что также получило противоречивые отзывы. Геймеры - народ памятливый, и даже самых лучших изменений может оказаться мало, если разработчик разозлит своих фанатов.

Релиз Borderlands 4 запланирован на 12 сентября.