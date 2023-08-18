СТРИМ: Вспоминаем Titan Quest и обсуждаем анонс второй части ©

Сегодня в 17:00 мы отправимся в мир мифов и легенд, который постараемся спасти от сил зла. Хотя…нет. Скорее всего мы помрем от первого кентавра и на этом закончим путь героев. В любом случае: мы приглашаем вас отправится в Titan Quest, который (рано или поздно) должен получить сиквел! Ностальгируем по игре, 2006 году и попробуем представить как может выглядеть новая часть.

Играть будем в кооперативе, ведь сервера игры не просто живы — последнее крупное обновление для Titan Quest выходило в 2021 году! Подключайтесь к нам на платформах YouTube и VK. Как и в прошлый раз, вести трансляцию будут GRAF_RAGE и 4efy.

Если захотите окунуться в атмосферу игры с комфортом, то актуальные патчи имеются в разделе Файлы, а в Читах можно найти не только тренеры но и сохранения. Найти себе компаньонов для коопа или PvP можно на нашем форуме.