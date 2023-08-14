Titan Quest: Anniversary Edition получила хорошую скидку в Steam ©

Пока вы ждете Titan Quest 2, стоит переиграть Titan Quest: Anniversary Edition - или сыграть в нее впервые. Тем более что эту замечательную ARPG можно купить в Steam всего за 162 рубля

Шумиха вокруг недавно вышедшей Diablo 4 и, главное, свежий анонс Titan Quest 2, возможно, пробудят в поклонниках экшен-РПГ и Hack'n'Slash желание вновь сыграть в первую часть мифологической серии. Речь идет, конечно же, об обновленной версии TQ, получившей название Anniversary Edition.

Она включает в себя дополнение Immortal Throne, и удовольствие от игры можно продлить за счет содержания еще трех расширений. Это Ragnarok, Atlantis и выпущенная недавно Eternal Embers.

Предложение действительно до вечера 17 августа. Стоит отметить, что дополнения можно приобрести по скидке отдельно или в комплекте с игрой в наборе за 684 рубля.

Titan Quest: Anniversery Edition предлагает большое количество контента - десятки врагов и боссов, которых можно убить, несколько различных локаций, которые можно посетить, множество заданий, которые нужно выполнить, возможность играть с друзьями или поддержка модов.

Неудивительно, что игра продолжает получать положительные отзывы в Steam. Они составляют 91% из более чем 31 000, оставленных игроками.