Ранний доступ Titan Quest 2 отложен на неопределённый срок

Запуск раннего доступа Titan Quest 2, который изначально планировался зимой, перенесли на неопределённый срок. Разработчики заявили, что хотят добавить больше контента и тщательно отполировать игру перед её релизом.
Помимо новости о переносе, студия представила новый класс — Плут. Этот персонаж ориентирован на точность мощных ударов и стелс, позволяя скрытно расправляться с врагами.
Также разработчики ранее заверили игроков, что в Titan Quest 2 не будет лутбоксов и элементов pay-to-win. Однако на старте раннего доступа экшен-RPG получит поддержку только английского языка — русского в списке локализаций не будет.
Titan Quest II является продолжением классической ролевой игры 2006 года и предложит масштабные сражения в мире древнегреческой мифологии.
Ясно, не могут нормально оптимизировать. Понимаю, но они сами выбрали UE 5, сами выбрали путь боли))
Сейчас всеми способами принуждают переходить на этот "чудо-движок"
Я играл недавно в демку - нормально оптимизирована вродь. Зае бали своим нытьём по поводу UE5. Эта демка выдаёт в 3 раза больше фепесов чем ваши кибершпанки, сралфилды, тлоу 1, форспокены, анал вейки 2 и гоуст оф сушимамки е-баные, которые не на UE5, но выглядит в рази пижже при этом
Это тебя принуждают его хейтить, клоун без собственного мнения
Да и хрен с ним. Эту игру после релиза будут пару лет править и балансировать. Как минимум.
Если она вообще взлетит. Клонов Диабло было много, а удачных - очень мало.
Только прикол в том, что оригинал не был клоном)
На момент выхода Титан Квест превосходил второй диабло во всем)
Жду очень
Прямо скажем, игра выглядит не очень хорошо. Анимации топорные и графика так себе. Сегодня с таким качеством продукта успеха достичь практически невозможно.
Что не так то с графикой? Я в демку играл - она отлично выглядит и довольно шустро работает.
Прошлый Титан откатал вдоль и поперек до самого Эпика.Ждем новую вкуснятину.
И все равно она выйдет раньше, чем Силксонг.
Ожидаем
Не понял, ру языка вообще не будет или только в раннем доступе? Вроде бы была новость что будет полностью ру локализация на релизе
Там не только русского не будет в РД, скорее всего)
Будет русский язык только в виде текста
Разрабы писали, что на старте будет только английский. А остальные языки (включая русский) будут добавлены по ходу раннего доступа или после выхода версии 1.0
Отложите до фул релиза.