Ранний доступ Titan Quest 2 отложен на неопределённый срок

Запуск раннего доступа Titan Quest 2, который изначально планировался зимой, перенесли на неопределённый срок. Разработчики заявили, что хотят добавить больше контента и тщательно отполировать игру перед её релизом.

Помимо новости о переносе, студия представила новый класс — Плут. Этот персонаж ориентирован на точность мощных ударов и стелс, позволяя скрытно расправляться с врагами.

Также разработчики ранее заверили игроков, что в Titan Quest 2 не будет лутбоксов и элементов pay-to-win. Однако на старте раннего доступа экшен-RPG получит поддержку только английского языка — русского в списке локализаций не будет.

Titan Quest II является продолжением классической ролевой игры 2006 года и предложит масштабные сражения в мире древнегреческой мифологии.