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Titan Quest 2 Зима 2025
Экшен, Ролевая, Вид сверху
8.5 329 оценок

Ранний доступ Titan Quest 2 отложен на неопределённый срок

butcher69
Новости

Запуск раннего доступа Titan Quest 2, который изначально планировался зимой, перенесли на неопределённый срок. Разработчики заявили, что хотят добавить больше контента и тщательно отполировать игру перед её релизом.

Помимо новости о переносе, студия представила новый класс — Плут. Этот персонаж ориентирован на точность мощных ударов и стелс, позволяя скрытно расправляться с врагами.

Создатели Titan Quest 2 рассказали про ветку мастерства Плута

Также разработчики ранее заверили игроков, что в Titan Quest 2 не будет лутбоксов и элементов pay-to-win. Однако на старте раннего доступа экшен-RPG получит поддержку только английского языка — русского в списке локализаций не будет.

Titan Quest II является продолжением классической ролевой игры 2006 года и предложит масштабные сражения в мире древнегреческой мифологии.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Jarvis666
Разработчики заявили, что хотят добавить больше контента и тщательно отполировать игру перед её релизом

Ясно, не могут нормально оптимизировать. Понимаю, но они сами выбрали UE 5, сами выбрали путь боли))

11
Случайный Игрок

Сейчас всеми способами принуждают переходить на этот "чудо-движок"

1
Кирилл Холмогоров

Я играл недавно в демку - нормально оптимизирована вродь. Зае бали своим нытьём по поводу UE5. Эта демка выдаёт в 3 раза больше фепесов чем ваши кибершпанки, сралфилды, тлоу 1, форспокены, анал вейки 2 и гоуст оф сушимамки е-баные, которые не на UE5, но выглядит в рази пижже при этом

1
Кирилл Холмогоров Случайный Игрок

Это тебя принуждают его хейтить, клоун без собственного мнения

-1
Ahnx

Да и хрен с ним. Эту игру после релиза будут пару лет править и балансировать. Как минимум.

Если она вообще взлетит. Клонов Диабло было много, а удачных - очень мало.

5
shurasick876

Только прикол в том, что оригинал не был клоном)

На момент выхода Титан Квест превосходил второй диабло во всем)

4
CrummyLorcan

Жду очень

4
answerx32

Прямо скажем, игра выглядит не очень хорошо. Анимации топорные и графика так себе. Сегодня с таким качеством продукта успеха достичь практически невозможно.

4
Кирилл Холмогоров

Что не так то с графикой? Я в демку играл - она отлично выглядит и довольно шустро работает.

0
denius4

Прошлый Титан откатал вдоль и поперек до самого Эпика.Ждем новую вкуснятину.

4
Александр Гоголев

И все равно она выйдет раньше, чем Силксонг.

2
UnnoticedCarissa

Ожидаем

1
xrmx01

Не понял, ру языка вообще не будет или только в раннем доступе? Вроде бы была новость что будет полностью ру локализация на релизе

0
shurasick876

Там не только русского не будет в РД, скорее всего)

0
Nell_0071

Будет русский язык только в виде текста

0
DioMeD22

Разрабы писали, что на старте будет только английский. А остальные языки (включая русский) будут добавлены по ходу раннего доступа или после выхода версии 1.0

0
Бенедикт Вольфрамович

Отложите до фул релиза.

0