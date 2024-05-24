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Titan Quest 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, Вид сверху
8.6 198 оценок

Ремейк Gothic, Killing Floor 3 и Titan Quest II выйдут до марта 2025 года вместе с тремя неанонсированными играми

butcher69
Новости

Во время финансового отчета за 2023-24 год Embracer Group подтвердила, что в следующем финансовом году (до марта 2025 года) выйдет несколько игр, в том числе ремейк Gothic, Killing Floor 3 и Titan Quest II. Это в дополнение к Kingdom Come: Deliverance II, которая, как мы знаем, выйдет в 2024 году, и трем крупным неанонсированным играм.

Анонс Kingdom Come: Deliverance 2, внутреннего IP, разработанного Warhorse Studios, студией PLAION, базирующейся в Праге, был воспринят игроками с большим энтузиазмом. Это эпическая средневековая ролевая игра с открытым миром, действие которой происходит в Богемии, выйдет на PC, PlayStation и Xbox до конца этого года. Ожидается, что игра станет одним из ключевых релизов в сегменте ПК/консолей в 2024/25 финансовом году.

Помимо Kingdom Come: Deliverance II, в 2024/25 финансовом году выйдут такие важные новинки, как Killing Floor 3, Disney Epic Mickey: Rebrushed, Hyperlight Breaker, Gothic Remake и Titan Quest 2, а также еще как минимум три важных, не анонсированных релиза. В общей сложности в этом финансовом году ожидается выход более 70 игровых проектов.

Первоначально было подтверждено, что ремейк первой "Готики" находится в разработке с февраля 2020 года после выхода демоверсии в Steam. Для работы над проектом THQ Nordic основала новую студию Alkimia Interactive в Барселоне. В прошлом месяце коллекционное издание стало доступно для предварительного заказа, а разработчики представили несколько новых скриншотов ремейка на движке Unreal Engine 5.

Killing Floor 3 была представлена на выставке Gamescom 2023. Она также создается на движке Unreal Engine 5 в студии Tripwire Games.

Наконец, в начале августа 2023 года была анонсирована Titan Quest II. Это будет игра с открытым миром, созданная на движке Unreal Engine 5. Она находится в разработке у Grimlore Games, которая рассказала, что игрокам предстоит сразиться с Немезидой, богиней возмездия, вышедшей из-под контроля.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Agent Qracle

Чёт Убивающий Пол 3 быстро выйдет... подожрительно

2
vertehwost

Да такие аренашутеры можно хоть каждые полгода делать, они небось основу с предыдущего движка на анреал пятый перетащили, новые механики делать смысла не имеет, если старые работают и продаются , не думаю что за счёт этого игра станет хуже

0
lowbrown

Сделают как со вторым полом - выпустят бетку с нулём контента и оптимизона, а потом ещё лет 10 будут допиливать.

1
Skyff

Выпускайте Готику в этом году, ппц не во что играть, одна срань повесточная.

2
A E

наверни архолос

0
КристианПобединский

ну титанчик интересно будет пощупать, люблю диаблоиды, диабло 1,2 ван лав с плейстейшн

0
DenisVTR

Отлично, ток еще сильнее захотелось ремейк готики. Все таки из игр жду его больше всего.

Но и титана поиграю, благо не так давно пересилил себя и начал получать кайф от изометрических РПГ(в Диабло 4 бы с радостью засел)

0
Ded Chelyabinsk

Походу ремейк Готики будет ещё тот трешак

-1
A E

в плане проработки мира и квестов еще можно ожидать чего-то
но техническая часть будет ниже плинтуса - молодая студия + UE5

думаю с 4090 будет что-то около 45 фпс
скриньте

2
K0t Felix A E

Там UE 4, а не 5

0
DenisVTR K0t Felix

5-й перешли уже с год наверное

2
Пользователь ВКонтакте

Как мы знаем Эмбрейсеру пофиг что выйдет, если бабки это не принесет то в утиль // Неоник Икс

-2