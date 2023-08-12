Titan Quest 2 получит перевод на русский язык

Titan Quest 2 будет переведена на русский язык. Информация об этом появилась на странице проекта в Steam.
Titan Quest 2 была анонсирована в рамках последнего шоукейса издателя THQ Nordic и должна вернуть любимую экшен-RPG новому поколению.
Оригинальная Titan Quest 2006 года перенесла популярную в Diablo формулу "убей монстров, получи награду, убей еще больше монстров" в область греческой мифологии. Это ARPG в классическом стиле, одна из самых любимых в жанре, до такой степени, что в 2016 году вышел ремастер, который был достаточно популярен, чтобы получить собственную серию совершенно новых расширений.
В игре обещается гибкая система персонажей, позволяющая создавать свой класс путем комбинирования пары умений в уникальный гибрид. На странице в Steam отмечается, что враги могут "объединяться во фракции и работать вместе", чтобы не дать вам опомниться, но "осмысленная" система добычи с аффиксами поможет вам дать отпор.
Как и следовало ожидать, в игре есть возможность сетевого мультиплеера, но, в отличие от многих ARPG, в этой игре обещают "ручной" мир, что говорит о том, что в ней не будет процедурно генерируемых уровней. Это, может быть, и снижает реиграбельность, но, несомненно, открывает возможности для исследования гораздо более привлекательного мира, наполненного более интересными вещами, которые можно найти.
О сроках выхода Titan Quest 2 пока ничего не известно, но она должна выйти на PC, PS5 и Xbox серий X и S. Разработкой занимается студия Grimoire Games, ранее создавшая хорошо зарекомендовавший себя гибрид RPG-RTS SpellForce 3.
Великий и Могучий , процветает... в отличие от "импортного"... -))) хе-хей
ну так они и не уходили, всё логично
У них издатели не лицемерные петухи, так что логично.
Да ну нафиг!
Оооооооооооооооччччччччччььььььььььььььььь крутая игра была в своём жанре! Впервые слышу о том что будет вторая! И первая до сих пор смотрится весьма серьёзно, а тут вторая!
Странно… посмотрел стримы - вообще мимо прошла, хотя я фанат дьяблойдов
Это было ожидаемо, первая часть то спокойно продаётся в RU Steam
Хм. Мне казалось, что они полностью на Grim Dawn перешли, а оно вон оно как)
Призыв голема был мой самый любимый в 1 части))