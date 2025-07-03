Сообщается, что Crystal Dynamics испытывает трудности с разработкой новой Tomb Raider

Прошло семь лет с тех пор, как путешествие Лары Крофт закончилось в Shadow of the Tomb Raider, завершившем трилогию. В настоящее время Crystal Dynamics работает над новой игрой Tomb Raider, которая создаётся совместно с Amazon Games.

Разработка игры, похоже, идёт довольно туго. По словам инсайдера, Crystal Dynamics испытывает трудности. Это заявление поступило от редактора Kotaku, который также утверждает, что прошлогодняя презентация Perfect Dark была фальшивкой. Perfect Dark была отменена из-за проблем с разработкой, и, несмотря на то, что Crystal Dynamics являлась соразработчиками, это, похоже, не сильно помогло. После закрытия The Initiative Xbox больше не сотрудничает с Crystal Dynamics.

Crystal Dynamics также начала развёртывать ударные команды для Tomb Raider, поскольку игра близка к завершению. У разработчиков есть лишь ограниченное количество времени, чтобы закончить разработку, поскольку, как сообщается, её планируется выпустить вместе с GTA 6. С таким крупным релизом игра должна быть почти идеальной.